Seni Kalbime Sakladım 6. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ekin Mert Daymaz ve Sevda Erginci'nin yer aldığı dizinin yeni bölümünde Zeynep'i geri kazanmak isteyen Mete sürpriz biriyle anlaşma yapar. Civanmert'i açıkça isteyen Müge ise yaptığı bir hamleyle Zeynep dâhil herkesi büyük bir krizin içine sokar... İşte Seni Kalbime Sakladım 6. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Seni Kalbime Sakladım 6. Bölüm full izle!

SENI KALBIME SAKLADIM 6.BÖLÜM İZLE

Seni Kalbime Sakladım 6. bölümü TRT1 ve Youtube bağlantılarından izleyebilirsiniz. Seni Kalbime Sakladım, yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de!

SENI KALBIME SAKLADIM 6.BÖLÜM FULL İZLE

Seni Kalbime Sakladım 6. bölümde Türkan'ın şirkete gelişi, iki ailenin tanışıp kaynaşması için verilen bir yemek sözüyle sonuçlanır. Türkan, Gören Ailesi'ni kendi evinde ağırlamak için hummalı bir hazırlığa başlar.

Oyunlarının açığa çıkacağını düşünen Zeynep ve Civanmert, artık birbirlerini göremeyecekleri için üzgündür.

Diğer taraftan Zeynep'i geri kazanmak isteyen Mete sürpriz biriyle anlaşma yapar.

Civanmert'i açıkça isteyen Müge ise yaptığı bir hamleyle Zeynep dâhil herkesi büyük bir krizin içine sokar...

SENI KALBIME SAKLADIM OYUNCULARI

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in, senaristliğini Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın üstlendiği dizinin kadrosunda; Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gürtunca, Evren Duyal, Mehtap Bayri, Elçin Afacan, Gökçe Akyıldız, Ali Öner, Berke Üsdiken, Ferhat Baynal, Sibel Aytan, Derda Yasir Yenal, Emre Taşkıran, İlayda Yıldırım, Tarık Ündüz, Denizhan Kınacıgil, Özge Akdeniz, Ramiz Mullamusa ve Ayberk Aladar yer alıyor.