Sevenlerine yeni sezon sürprizi: 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde büyük değişiklik

6 Eylül 2021 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 20:47

"Erenköy Direnişi"nin ekranlara geleceği, yeni sezonda "Kıbrıs Zafere Doğru" ismiyle izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta başladı.

Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekliği ve çarpıcılığı ile ekrana yansıyacağı yeni bölümlerde; Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için Üniversite tahsillerini yarıda bırakıp koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişi ile oyuncu Kemal Uçar'ın hayat verdiği Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesi izleyiciyle buluşacak.

KADROYA YENİ İSİMLER EKLENDİ

Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonunda kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak. Diziye genç oyuncu Mehmet Aykaç "Erdil", Tekin Temel "Ali Rıza Vuruşkan", Musab Ekici "Kurtcebe" ve Metin Büktel ise "Gazeteci" rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in yaptığı, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" yeni sezonda yakında TRT 1 ekranlarında olacak.