Seversin dizisi 10. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin yaz dizisi Seversin'in başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük yer alıyor. Seversin 10. bölümde Asya ve Tolga bir yandan kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken bir yandan da Sefa Oran'ı aşkına kavuşturup Aşk Girdabı dizisinin geleceğini kurtarabilecekler midir? Seversin dizisi 10. Bölüm full izleme Kanal D ve Youtube sayfası haberimizde yer alıyor. İşte yeni bölümde yaşananlar...

SEVERSİN 10. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Seversin, her hafta Çarşamba günü Kanal D'de ekrana geliyor.

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE (10. BÖLÜM İZLE)

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

SEVERSİN 10. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı, eğlenceli hikayesi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Seversin'in yeni bölümünün konusu şöyle;

Tolga, Asya'ya olan hislerini sorgularken Asya da Tolga'nın davranışlarına anlam vermeye çalışmaktadır.

Sete gelen haber bir anda çekimleri durdurur. Aşk Girdabı'nın senaristi Sefa Oran, Bahri'yi arayıp diziyi artık yazmayacağını söylemiştir. Bir anda gözler Tolga'ya çevrilir çünkü kısa süre önce verdiği bir röportajda Tolga çekimlerde sahnelerin yüzde seksenini doğaçladığından bahsetmiştir.

Bahri Tolga ve Asya'yı Sefa Oran'ı ikna etmesi için görevlendirir. Kahramanlarımız Sefa Oran'la konuştuklarında meselenin altında yatan asıl sebebin kötü sonla biten bir aşk hikayesi olduğunu anlarlar.

Asya ve Tolga diziyi kurtarmaya çalışırken bir taraftan da aralarındaki çekimi anlamaya çalışıyor!

Asya ve Tolga bir yandan kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken bir yandan da Sefa Oran'ı aşkına kavuşturup Aşk Girdabı dizisinin geleceğini kurtarabilecekler midir?



TOLGA, ASYA'YA SIRILSIKLAM AŞIK OLUYOR!

İkili arasındaki çekim nasıl gelişmelere yol açacak?



Asya ve Tolga bir yandan kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken bir yandan da Sefa Oran'ı aşkına kavuşturup Aşk Girdabı dizisinin geleceğini kurtarabilecekler midir?

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.