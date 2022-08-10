Seversin dizisi 11. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin yaz dizisi Seversin'in başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük yer alıyor. Seversin 11. bölümde Asya, ablası ile işi arasında kalır. Zor durumda kalan Asya herkes için en doğru kararı vermek ister. Asya ne yapacak? Seversin 11. Bölüm full izleme Kanal D ve Youtube bağlantıları haberimizde yer alıyor. İşte yeni bölümde yaşananlar...

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE (11. BÖLÜM İZLE)

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN 11. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

SEVERSİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

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SEVERSİN 11. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Seversin'in son bölümünde Nazlı'nın "Asya benim hayatımı çaldı" açıklaması gündeme bomba gibi düşer.

Asya hayatını ve ailesini alt üst eden bu kaotik ortamdan kendi dünyasına dönmeye karar verir ve işi bırakır.

Başta Bahri olmak üzere herkes onu vazgeçirmek için uğraşırken en cesur hamle Tolga'dan gelecektir.

Çalıştığı mağazaya geri dönen Asya'nın yanında işe giren Tolga, Asya'yı diziye geri dönmeye ikna etmek konusunda kararlıdır.

Nazlı ise yoğun medya ilgisinden memnun, hayatında yeni bir dönem başlattığından eminken, işlerin o kadar da istediği gibi yürümeyeceğini kısa sürede anlar.

Tolga'nın çabaları ve Nazlı tarafındaki gelişmeler Asya'yı Aşk Girdabı'na geri döndürür. Ancak Asya ile ilgili sürpriz bir gelişme Tolga'yı köşeye sıkıştıracaktır.

TOLGA'DAN ASYA'YA SEVİYORUM İTİRAFI!

Zor durumda kalan Asya herkes için en doğru kararı vermek ister. Tolga ise Asya'nın yanındadır. Dayanamaz ve sonunda Asya'ya onu sevdiğini itiraf eder!

SEVERSİN OYUNCULARI

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN KONUSU

Seversin dizisi birbirine zıt iki kutupta iki gencin (Asya ve Tolga) kesişen yolları ve bu süreçte yaşanan eğlenceli ve romantik hikayeyi izleyicilerle paylaşıyor. Asya, idealleri olan üniversite okumak isteyen ama bir yandan da AVM'de tezgahtarlık yaparak para kazanmaya çalışan bir genç kızıdır. Tolga ise kolay yoldan şöhret olmuş, tatminsiz bir aktördür.

Asya'nın ablası Nazlı oyuncu olmak istemektedir ve Asya'yı da peşinden sürükleyerek Tolga Tuna'nın dizi çekimlerini izlemeye gider. Nazlı'nın selfie isteğine Tolga'nın kaba bir yanıt vermesi Asya'yı çileden çıkarır ve genç kadın kendini beğenmiş oyuncuya haddini bildirir.

Dizisinin yayından kaldırılmasının ardından maddi açıdan uçuruma yuvarlanmanın eşiğinde olan Tolga menajeri Nesrin'nin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı elde eder. Fakat Tolga'nın yer aldığı projede başrol için hiçbir kadın oyuncu onunla çalışmak istememektedir.

Yapımcı Bahri Tolga'dan vazgeçmek üzereyken Nesrin yine imdada yetişir ve yeni bir teklifle gelir. Yeni kadın başrol oyuncusunu seçmek için herkese açık bir seçme düzenlenir. Asya'nın ablası Nazlı da oyuncu seçmelerini duyunca katılır. Nazlı her ne kadar hırslı ve potansiyeli olan bir oyuncu olsa da yaşanan tesadüflerin sonucunda Tolga ile baş rolü oynayacak kişi Asya olur.

Asya hiç beklemediği bir anda ve istemeye istemeye kendini romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken, genç kızların hayran olduğu Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.