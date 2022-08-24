Seversin dizisi 13. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin yaz dizisi Seversin'in başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük yer alıyor. Seversin 13. Asya'nın babasının mezarında Tolga'ya aşık olduğunu anlatırken gözyaşı dökmesi izleyenleri duygulandırdı. Seversin 13. Bölüm full izleme bağlantıları haberimizde yer alıyor. İşte yeni bölümde yaşananlar...

SEVERSİN 13 BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği dizisi "Seversin" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Yavuz Seçkin ünlü bir talk show sunucusuna hayat verecek.

SEVERSİN 13. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Seversin yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Seversin'in son bölümünde Asya, Tolga'nın bir şeyler çevirdiğinden emindir. Kadir ve Nesrin'le yaptığı takibin sonucunda endişesinin gereksiz olduğunu gözleriyle görür. Ancak bu olay Tolga'da bir iç hesaplaşmaya yol açar. Asya Tolga'ya güven sorununu aştığını açıklamak üzereyken Tolga ara vermenin iyi olacağını söyler. Tolga telefondaki mesaj konusunda kabahatsiz olsa bile, Asya'nın şüpheci davranmasına da geçmiş hayatı yüzünden hak vermektedir.

Tolga ve Asya, Tolga'nın daha önceden çektirmiş olduğu sahte aldatma fotoğraflarını yaymaya karar verirler. Böylece işe zarar vermeden sahte nişanı bitirebileceklerdir. Ama bunu uygulamak ikisine de zor gelir; İkisi de çeşitli bahanelerle ayrılığı geciktirmeye çalışırlar. Hal böyleyken Asya'nın liseden bir arkadaşı hayatlarına girecek ve olayların akışının değişmesine sebep olacaktır.

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

Seversin yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de...

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.