Seversin 14. bölüm Kanal D'de izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı dizinin yeni bölümünde Asya ilişkilerinin gerçekliği konusunda köşeye sıkışmıştır. Herkes dört bir kolda Tolga ve Asya'nın arasını bozmaya çalışır. Artık Asya bir karar vermek zorundadır. Seversin 14. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Seversin 14. Bölüm full izle Youtube!

SEVERSİN 14 BÖLÜM FULL İZLE

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Seversin yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN 14. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği dizisi "Seversin" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı, eğlenceli hikayesi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Seversin'in yeni bölümünün konusu şöyle;

Tolga ve Asya'nın yalan ilişkisinin gündeme düşmesi herkeste şok etkisi yaratır. Çelikbaşlar, Asya tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştır.

Asya ve Tolga bu haberin yalan olduğunu anlatmaya çalışsa da Korkusuz Kalem'in köşesinde yazdığı 'kanıtlarım var' yazısı ikiliyi köşeye sıkıştırır. Kanıtlar nedir ve bu adam kanıtları kimden, nasıl almıştır?

Seversin'in son bölümünde Asya ve Tolga bu kanıt yazısını şüpheyle karşılayıp en yakınlarını sorgulasa da bir sonuca ulaşamazlar.

Sonunda magazincinin boş atıp dolu tutma peşinde olduğu konusunda fikir birliğine varırlar. Fakat Korkusuz Kalem'in eli sandıklarından daha güçlüdür ve elindekilerin ortaya saçılması büyük sarsıntılara sebep olacaktır...

Magazin siteleri Asya ve Tolga'nın aşkının sahte olduğunu haber yapınca herkes şoke oluyor.

Gözler Asya ve Tolga'nın üzerinde olurken, ikilinin "sahte aşk" iddialarına vereceği tepki nasıl olacak?

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.