Seversin 15. bölüm izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı dizinin yeni bölümünde Tolga annesinin baskısı altındadır. Kariyerinin biteceği serzenişleriyle boğuşurken aklında sadece Asya vardır. Asya ise Tolga huzura kavuşsun diye kendisini bambaşka bir olayın içinde bulur. Asya'nın planı ne? Seversin 15. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Seversin 15. Bölüm full izle Youtube!

SEVERSİN 15 BÖLÜM FULL İZLE

Seversin yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN 15 BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği dizisi "Seversin" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı, eğlenceli hikayesi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Seversin'in yeni bölümünün konusu şöyle;

Sonu düşünmeden söylenen aşk yalanı Tolga'nın da Asya'nın da başını derde sokarak aşk yasağına dönüşür. Tolga'nın diziyi bırakması yanı sıra işlerinin de teker teker iptal olmasıyla zor günler geçirmeye başlar.

Bu zor zamanlarda yanında olması gereken Asya mesafeli davranmak zorunda kalınca, Tolga iyice bunalıma girer. Asya'nın Tolga'yı düşünerek uzak durması ikilinin arasını açmaya başlar. Bu durum kimilerini de mutlu eder.

Herkese rağmen tüm gözlerden uzak ama bir o kadar da ortada buluşan ikiliyi bu defa Asya'nın sakladığı küçük sırrın ortaya çıkması koparır.

Asya durumu düzeltmek ve Tolga'yı mutlu etmek isterken ne kadar büyük bir risk aldığından habersizdir.

ASYA, TOLGA İÇİN RİSKE GİRİYOR!

Tolga annesinin baskısı altındadır. Kariyerinin biteceği serzenişleriyle boğuşurken aklında sadece Asya vardır. Asya ise Tolga huzura kavuşsun diye kendisini bambaşka bir olayın içinde bulur. Asya'nın planı ne?

TOLGA VE ASYA YOLLARINI AYIRIYOR!

Asya mesafeli davranmak zorunda kalınca, Tolga iyice bunalıma giriyor. Asya durumu düzeltmek ve Tolga'yı mutlu etmek isterken, Tolga'nın yaptığı ayrılık konuşmasıyla yıkılıyor.