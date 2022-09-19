Seversin dizisi 14. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kanal D'nin sevilen dizisi Seversin'in yeni bölümünde Tolga, Asya'yı yıkacak bir hamle yapıyor! Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Seversin 17. bölümde Tolga, babasıyla çalışmaya devam eden Asya'yı affetmiyor! Seversin 17. Bölüm full izleme bağlantıları haberimizde yer alıyor. İşte yeni bölümde yaşananlar...

SEVERSİN 17 BÖLÜM FULL İZLE

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Seversin yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN 17. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği dizisi "Seversin" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı, eğlenceli hikayesi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Seversin'in yeni bölümünün konusu şöyle;

Tolga'nın öğrendiği gerçek, hayatının alt üst olmasına sebep olur. Asya panikle yılların sırrını deşifre etmiş ve bütün tepkileri üzerine çekmiştir. Tolga bu gerçekle düştüğü boşluktan çıkmak için çabaladıkça daha da dibe batar. Tolga'nın kendine olan güveni kırılmıştır.

Suzan'a, Kudret'e ve hatta Asya'ya olan öfkesi onu iyice depresif bir duyguya sokar. Bu haliyle herkesi kırıp dökerken Asya da bundan nasibini alır.

Tolga'yı dipten çıkaran kişi Hakan olur. Çünkü o Tolga Tuna'nın yolculuğunu başından beri bilen ve ona omuz veren kişidir. Tolga her şeyi sıfırlayıp yeniden çıkacağı yolculuktan önce hesapları kapatmak ister. Bunu yaparken kendince babası Kudret'ten intikam da alacaktır.

Fakat sonu düşünülmeden atılan adımlar ve Tolga'nın dipteki halinden faydalanarak uzatılan dost eller Tolga'yı Asya'yla koparma noktasına getirir. İkili arasındaki zorlu sınav asıl şimdi başlıyordur...

TOLGA ASYA'YI AFFETMIYOR!

Asya, Tolga'yı tekrar kazanabilmek için konuşmaktadır. Tolga, hayatını mahvettiğini düşündüğü babası ile çalışan Asya'yı dinlemek istemez. Onun için çok önemli bir konu olan bu durumda Asya'nın kendi yanında olmasını ister.

Asya ise, kendi doğrularının arkasında kalınca Tolga'yı kaybetmekle karşı karşıya kalır. Tolga, babasının karşısına bir kez daha çıkar ve hayatından uzak durmasını ister. Bu sırada herkesi şoke eden bir gelişme yaşanır.

TOLGA'DAN ASYA'YI YIKACAK HAMLE!

Babasıyla ilgili gerçekleri Asya'nın ağzından duyan Tolga bir yıkım yaşar. Tüm hayatının yalanlarla kaplı olmasını kaldıramaz. Asya ise Tolga'ya gerçekleri anlatmaya kararlıdır. Ancak Tolga beklenmedik bir hamlede bulunur.

Tolga'nın yeni dizi projesindeki partneri açıklanır. Asya ise şaşkınlık içindedir. Tolga'nın yeni partneri kim oldu?

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.