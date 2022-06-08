Seversin, 2. Bölümüyle izleyici karşısına geçti. Kanal D'nin yeni dizisi Seversin, yayınlanan ilk bölümü ile büyük beğeni kazandı. Dizide İlayda Alişan Asya, Burak Yörük ise Tolga Tuna karakterine hayat veriyor. Seversin 2. bölümde Tolga ve Asya dizi çekimlerine başlarlar. Peki ikilinin uyumu nasıl olacak? Seversin dizisi 2. Bölüm full izle Youtube sayfası ve yeni bölümde yaşananlar...

SEVERSİN 2. BÖLÜM İZLE

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN 2. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Dizide İlayda Alişan Asya, Burak Yörük ise Tolga Tuna karakterine hayat veriyor.

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

ASYA VE TOLGA ARASINDA BÜYÜK ÇATIŞMA!

Dizi çekimleri başlamıştır ancak Asya ve Tolga arasında gerilim çanları çalmaktadır. Hem Asya hem Tolga birbirlerine hayatı zindan etmek için uğraşır!

Asya, dizide oynama teklifini reddeder. Selin ve Suzan meseleye el koyup Nazlı'yı kendi taraflarına çekince Nazlı, Asya'yı dizide oynaması için ikna eder.

Şerife de kızlarının arkasında duracaktır. Kadir, Asya'nın bu kararına çok bozulsa da elinden bir şey gelmez.

Asya bütün pürüzleri atlatarak oyunculuğa başlar ama onu bekleyen asıl tehlike Tolga Tuna'dır. Tolga, Asya'nın başarılı olamayacağına inandığından onu bu işten bir an evvel uzaklaştırmak için elinden geleni yapar.

Set ortamı Tolga'nın küçüklüğünden beri aşina olduğu bir şeyken Asya sudan çıkmış balık gibidir. Ama Tolga bunu fırsat bilip Asya'yı ezerek dizi setinin tek starı olmaya çalışırken, Asya'yı küçümsemesinin bedelini ağır ödeyecektir.

TOLGA VE ASYA ÇEKIMLERE BAŞLIYOR!

Asya'nın ailesi sorun çıkartır ancak olanlar olacaktır. Tolga ve Asya dizi çekimlerine başlarlar. Peki ikilinin uyumu nasıl olacak?

Seversin yeni bölümleriyle her hafta Çarşamba akşamı Kanal D'de...