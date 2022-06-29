Seversin dizisi 5. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Seversin dizisinin 5. bölümünde Bahri, dizinin geleceği için Tolga ve Asya'ya sevgiliymiş gibi davranmalarını söyler. Ancak sevgililik oyunu beklenmedik bir duruma dönüşür. Kadir, bir an evvel düğün yapmaları için hazırlıklara başlar. Peki Tolga bu oyunun içinden nasıl çıkacak? Seversin 5. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

SEVERSİN 5. BÖLÜM FULL İZLE

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

Seversin yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN 5. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D ekranlarının eğlenceli dizisi Seversin'in 5. bölümünde Asya ve Tolga kendilerini birden bir aşk oyununun içinde bulacak ancak; birbirlerinden çok da hazetmeyen ikilimiz için flört ediyor görünmek çok da kolay olmayacaktır.

Asya ve Tolga, flört oyununu devam ettirirken aralarında tatlı sert atışmalar yaşanıyor!

Bahri yaptıkları işe zarar vereceğini düşündüğü için bu oyunu üçünden başka kimsenin bilmesini istemez.

Yalan olsa bile bu ilişki Asya'nın evinde Kadir dahil herkes tarafından sevinçle karşılanır.

Fakat Suzan ve Selin cephesi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Selin bu durumu çok fazla ciddiye alır.

Suzan'ın da desteğiyle, Selin harekete geçer. Tolga'nın Selin'in bu hamlesine cevap vermesi çok uzun sürmez.

Selin'in bu hamlesinin sonuçları hiç de beklediği gibi olmayacak, Asya ve Tolga'yı bambaşka bir yola sokacaktır.

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.