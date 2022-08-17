Seversin 12. bölüm Kanal D'de izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı dizinin yeni bölümünde Aşık Tolga, yılların pekiştirdiği onca alışkanlığını değiştirip, içindeki Tolga Tuna'yı saf dışı ederek Asya'ya kendini ispat edebilecek midir? Seversin 12. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Seversin 12. Bölüm full izle Youtube!

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE (12. BÖLÜM İZLE)

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN 12. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Seversin dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.

SEVERSİN 13. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Seversin yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de...

SEVERSİN 12. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Seversin'in son bölümünde Asya, Tolga'nın aşk ilanıyla şoke olmuştur. Kalbi bu açıklamayı kucak açarak karşılasa da aklı onu durdurmaktadır. Asya Tolga'yla açık konuşur, onun hislerinde samimi olduğundan emindir ama bu ne kadar sürecektir. Tolga Tuna'nın deli gönlü bu aşkı ne kadar taşıyabilecektir.

TOLGA'NIN AŞKLA İMTİHANI!

Sete sonunda geri dönen Asya karşısında bambaşka bir Tolga bulur. Aşk itirafını yaptıktan sonra Tolga oldukça farklı birine dönüşmüştür. Asya bu durumdan oldukça mutludur. Ancak Tolga'nın halletmesi gereken bazı sorunlar vardır! Çapkınlıkla dolu hayatını nasıl normalleştireceğini bilemeyen Tolga, Asya'ya yakalanır. Şimdi işler sarpa sarmıştır.

Asya'nın, Tolga Tuna'nın "kalbi kırılmışlar" listesine eklenmeye niyeti yoktur. Tolga, Asya'nın düşüncesine hak verir; o da kendisinin farkındadır.

Tolga aşkını ispat edebilmek için mücadele etmeye karar verir. Karşısına çıkacak en büyük engel kendisi olacaktır.

Aşık Tolga, yılların pekiştirdiği onca alışkanlığını değiştirip, içindeki Tolga Tuna'yı saf dışı ederek Asya'ya kendini ispat edebilecek midir?

AŞKIN GİRDABINA ASYA DA KAPILDI!

Tolga'nın aşk itirafından sonra Asya'nın kafası karışır. Ona güvenmemektedir. Tolga'nın evinde verdiği parti de bunu kendince kanıtlamaktadır, fakat, yüreğine su serpen bir olay gelişir. Selin, sarhoş olan Tolga'yı yatak odasına çıkartırken Asya onları fark eder. Peşlerinden giden Asya, Tolga'nın Selin'e söyledikleri karşısında çok mutlu olur. Selin'e verdiği dersten sonra huzuru Tolga'nın yanında bulur.

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.