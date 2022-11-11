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Dizi

Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a veda etti!

Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı. Dizide Mesut Komiseri canlandıran başarılı oyuncu, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Çoruh, yaptığı paylaşımla yeni projesini de açıkladı.

11 Kasım 2022 Cuma 13:15 - Güncelleme:
Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a veda etti!
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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldığını duyurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un senaryo gereği ölüp ölmediği, hayranları tarafından merak ediliyordu. Dizinin takipçileri, "Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı?" sorusuna yanıt ararken, Mesut Komiser rolündeki oyuncudan açıklama geldi. İşte detaylar...

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'A VEDA ETTİ

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a veda ettiğini duyurduktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu ve yeni projesini açıkladı.

İşte o paylaşım;

ŞEVKET ÇORUH NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Türk televizyon ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da "Mesut Komiser" karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Şevket Çoruh, ayrılık kararı vermişti.

Şevket Çoruh sosyal medya hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı veda yazısı kaleme aldı.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrılma nedeni ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yani 16 sene. Artık emekli oldum sayılır. Çok güzel günler, sezonlar geçirdim, geçirdik. Aile gibiydik ama benim artık ayrılmam emekli olmam zamanı geldi. Mutlaka devam edecektir Arka Sokaklar. Çok güçlü, çok başarılı bir iş çünkü. Ama ben artık başka işler yapmak istiyorum."

YENİ ADRESİ NETFLİX

Bir sonraki projesi merakla beklenen usta oyuncunun adresi belli oldu.

Rasim Öztekin'den devraldığı kavukla tiyatro faaliyetlerine devam eden Çoruh, yine bir dizi ile ekranlarda olacak.

"Burdayım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki Şevket Çoruh, artık dijitalden devam edecek.

17 sezondur dizide yer alan başarılı oyuncu, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanacak Sıcak Kafa dizisinin çekimlerinden bir kare paylaşarak 'Buradayım' notunu düşen oyuncuya Hazal Subaşı, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım gibi isimlerde eşlik edecek.

MESUT KOMİSER NASIL ÖLDÜ?

Baki, Tunç'u bagajdan çıkarıp başka araçla bir eve kaçırmıştır. Evi bulan ekip, Baki'yi vurup Tunç'u kurtarmıştır. Mesut ise Tunç'un içinde olduğunu sandığı araba patlayınca Tunç öldü sanıp beyin kanaması geçirmiştir. Hastanede ameliyat edilmiştir fakat uyanmamıştır.

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