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Dizi

Sevmek Zamanı 5. son bölüm izle! Sevmek Zamanı final bölümü izle

Sevmek Zamanı 5. bölümüyle final yaparak ekranlara veda ediyor. Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını ise Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin başrollerinde Deniz Işın ve İlhan Şen yer alıyor. Sevmek Zamanı final bölümü izlemek isteyenler için Sevmek Zamanı 5. son bölüm bağlantısı haberimizde yer alıyor. Sevmek Zamanı final bölümü izle!

18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
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Sevmek Zamanı dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı 5. bölümüyle son kez ekrana geldi. Reyting kurbanı olan dizinin final bölümünde Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra Firuze'nin karşısına çıkacaktır. Firuze de o dönene dek bekleyecektir. Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet ne yapacak? Peki final bölümünde neler yaşanacak? Sevmek Zamanı 5. son bölüm izle!

SEVMEK ZAMANI 5. SON BÖLÜM İZLE!

Sevmek Zamanı 5. bölümüyle saat 20.00'da atv'de.

SEVMEK ZAMANI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sevmek Zamanı dizisinin 5. final bölümünde Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir.

Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden...

Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar.

Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder.

Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır.

Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?

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