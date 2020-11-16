16 Kasım 2020 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:04

Sol Yanım dizisinin fragmanı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte Sol yanım oyuncuları da belli oldu. Yayınlanan fragmanda “Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur” sözünün damda vurduğu dizide, Defne Samyeli'nin yanı sıra genç oyuncular da yer alıyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Peki, Sol yanım dizisi konusu nedir? Sol yanım oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Star’ın yeni dizisi ‘Sol Yanım’ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM OYUNCULARI

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturan, geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini anlatan Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin yer alıyor.

Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker yer alıyor.

SOL YANIM KONUSU

Sol Yanım, zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahallede yeni hayatına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarının yanı sıra, görkemli ve mutlu bir hayatın simgesi olan Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine nasıl düğümlendiğini anlatacak.

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak.

Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM FRAGMANI





SOL YANIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin yeni dizisi Sol Yanım için henüz bir tarih verilmedi. Tanıtımları yayınlanan dizinin Kasım ayının son haftasında başlaması bekleniyor.