Sol Yanım final mi yapıyor? Star Tv'nin sevilen dizisi reyting kurbanı oldu

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:44

Sol Yanım final mi yapıyor? sorusunun cevabı, diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Cuma akşamları yayınlanan yeni dizi Seni Çok Bekledim'e yer açmak isteyen Star Tv, Akrep'i perşembeye, Sol Yanım'ı da çarşamba gününe almıştı. Bu değişiklik sonrası dizinin izlenme oranları kötü etkilendi. Sol Yanım dizisi erken final kararı aldı. İşte detaylar...

SOL YANIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisi erken final yapma kararı aldı. Televizyon dizilerinin teker teker sona ermesiyle başlayan yaprak dökümünün son kurbanı da Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisi oldu. Sol Yanım dizisi ekranlara veda ediyor.

Tv 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; BKM'nin Star için çektiği Sol Yanım dizisi ekrana veda ediyor. Başrollerini Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi 13. bölümde final yapacak.

BKM'nin Star Tv için çektiği Sol Yanım dizisi ekranlara veda ediyor. Çarşamba günleri yayınlanan dizinin reytingleri beklenenden kötü geliyordu. Cuma akşamları Seni Çok Bekledim'e yer açmak isterken Akrep'i perşembe ve Sol Yanım'ı da çarşamba günlerine alan kanal, tarihi bir hata da yapmış oldu.

Sol Yanım dizisinin 11. bölümünün reytingleri 1-2 oranlarında geldi ve bu da finale giden sürecin önünü açmış oldu.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.

Sol Yanım dizisinin başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer alıyor.