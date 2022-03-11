11 Mart 2022 Cuma 11:17 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 11:17

Son Nefesime Kadar final mi yapıyor? Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisinin 5. bölümde final yapacağı konuşuluyor. İngiliz yapımı Happy Valley'den uyarlanan dizinin beklenen reytinglerin altında kalması nedeniyle final kararı alındığı belirtildi. Peki Son Nefesime Kadar ne zaman final yapacak? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...

SON NEFESİME KADAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, FOX'un Pastel Film imzalı "Son Nefesime Kadar" dizisi için final kararı alındı.

İngiliz yapımı Happy Valley'den uyarlanan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Son Nefesime kadar dizisinin reytinglerinin yeterli olmaması sebebiyle final yapacağı konuşuluyor.

SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Son Nefesime Kadar dizisi 5. bölümde final yapacak.

Hatice Meryem'in uyarladığı, Deniz Çelebi Dikilitaş'ın ise yönettiği dizi 23.03.2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyordu.

SON NEFESİME KADAR KONUSU

BBC'nin Happy Valley dizisinden uyarlanan dizde, kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

Mihri, Ejder'in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.

Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Ancak Ejder ile Mihri'yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut'tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer. .