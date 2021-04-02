02 Nisan 2021 Cuma 14:17 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 14:17

Son Yaz 14. bölümü izleyenleriyle buluşuyor. 2 Nisan 2021 Cuma akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Son Yaz 14. bölümde Akgün, Yağmur'a onunla evlenmek istediğini söyler. Akgün, Selim'in arkasından iş çeviriyor gibi hissettiği için rahatsız olur ve tam saldırıya uğradıkları sırada Yağmur'la evlenmek istediğini Selim'e söyleyiverir. Selim bu karara ne tepki verecek? Haberimizdeki linke tıklayarak Son Yaz 14. bölümü izleyebilirsiniz. Son Yaz 14. bölüm full izle tek parça!

SON YAZ 14. BÖLÜM FULL İZLE

Başrollerinde; Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın oynadığı Son Yaz yeni bölümüyle her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de FOX'ta!

SON YAZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz'ın 14. bölümünde Yağmur, Akgün'ün evlilik çıkışına çok şaşırmıştır. Akgün, Yağmur'u rahatlatır. Hemen evlenmekten bahsetmemekte, ancak ilişkilerini Yağmur'un ailesine açıklarken niyetlerinin bu olduğunu söyleyerek açıklamak istemektedir.

Yağmur, anne ve babasının tepkisinden çekinse de Akgün'ün hevesini kırmak istemez. Kafasında soru işaretleri olmasına rağmen Akgün'ün heyecanına katılır ve babasına durumu açıklamadan önce kendisine de haber vermesini ister.

Akgün, Selim'in yanında olduğu her dakika arkasından iş çeviriyor gibi hissettiğinden rahatsız olur ve hiç olmayacak bir yerde Yağmur'la evlenmek istediğini Selim'e söyleyiverir.

Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor durumdadır. Fotoğraflar sızdırılırsa itibarı büyük zarar görecektir. Halil Sadi, Selim'in Cemal'i sıkıştırıp, elindeki kanıtı alamaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Selim, Canan'ı tehlikeye atmak istemez ve ilk defa bir işin peşini bırakmaya karar verir. Ancak Canan kendi üzerine oynanmasına çok sinirlenmiştir ve Selim'den durmamasını ister. Bu sırada Selim'e atanan muhakkik gelir.

Başsavcı Pelin Toker, Selim'in yürüttüğü soruşturmaya muhakkik olarak atanır.

Selim'e karşı keskin ön yargıları olan muhakkik, Canan'ın da olayda parmağı olduğunu düşünmektedir.

Selim ve Canan başlarındaki dertleri savuşturmaya çalışırken, Akgün ve Yağmur'un evlilik çıkışıyla karşı karşıya gelirler.

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması...