22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:47 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:47

Son Yaz 19. bölüm izleyenleri gülümseten olaylara sahne oluyor. FOX Tv ekranlarında yayınlanan ve Cuma akşamlarının sevilerek izlenen dizisi Son Yaz 19. bölümde Selim artık Canan'la yaşadıkları yeniden yakınlaşmaya bir isim koymak istemektedir. Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklemediği şekilde noktalanır. Diğer yandan Selçuk Taşkın'ı takıntı haline getirmiş olan Gökhan, gerekirse onu öz oğlunun acısıyla sınamaya hazırdır. Gökhan'ın şahsi meselesi ne? Son Yaz 19. bölümü tek parça halinde izleyebilirsiniz.

SON YAZ 19. BÖLÜM FULL İZLE

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin yeni bölümü Cuma akşamı FOX Tv'de ekrana geliyor.

SON YAZ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cuma akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünde Doğum günü sonrasında kendisini Kara ailesinin bir parçası gibi hissetmeye başlayan Akgün, kabul edildiği ailenin kızı ile gizli gizli ilişki yaşamaktadır.

Akgün Gökalp Taşkın bu durumu içine sindiremese de Selim'in yüzüne söylemesine bu defa Yağmur izin vermez. İlişkilerini kimseden izin almadan yaşayacaklardır. Her şeyin farkında olan Canan'ın Akgün'e tepkisi ise çok farklı olacaktır.

Selim de artık Canan'la yaşadıkları yeniden yakınlaşmaya bir isim koymak istemektedir. Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklemediği şekilde noktalanır.

Soner ve Eray'ın arası, Eray'ın Naz'la ilgili yapacağı bir hamle ile iyice açılır. Soner'i yatıştırmak hiç kolay olmayacaktır.

Akgün bir yandan Gökhan'a verdiği sözü tutmak için yarışa hazırlanırken bir yandan da taze sevgilisine bir ilk buluşma sürprizi hazırlamaya karar verir. Fakat Gökhan'ın Akgün için başka planları vardır.

Selçuk Taşkın'ı takıntı haline getirmiş olan Gökhan gerekirse Selçuk Taşkın'ı öz oğlunun acısıyla sınamaya hazırdır.

Son Yaz yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!