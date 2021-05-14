Son Yaz bu hafta var mı? sorusu bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması sonrası merak konusu oldu. Cuma günleri FOX Tv ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinin yayın akışında yer almaması izleyenlerini üzdü. Son Yaz dizisi yerine Petrol Sevdası isimli Türk filmi yayınlanacak. Peki Son Yaz bu hafta neden yok? Son Yaz yeni bölüm ne zaman? İşte Son Yaz yeni bölüm tarihi
SON YAZ BU HAFTA NEDEN YOK?
Bayram haftası olması nedeniyle diğer birçok dizi gibi Son Yaz dizisi de bu hafta ekranda olmayacak.
SON YAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
FOX Tv'de yayınlanan dizinin 19. bölüm fragmanında yer alan bilgilere göre Son Yaz yeni bölüm Mayıs'ın 21'inde Cuma günü izleyenlerinin karşısında olacak.
SON YAZ 19. BÖLÜM FRAGMANI
FOX Tv'nin 14 Mayıs 2021 tarihli yayın akışında yer alan programların listesi ise şöyle:
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Masumiyet
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası
22:30 Yüz Numaralı Adam
00:30 Son Yaz Tekrar