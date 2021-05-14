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Dizi

Son Yaz bu hafta var mı? Son Yaz bu hafta neden yok? Son Yaz yeni bölüm ne zaman?

Son Yaz dizisinin FOX Tv'nin bu haftaki yayın akışında olmaması izleyenlerini meraklandırdı. yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Diziyi takipçileri 'Son Yaz bu hafta var mı? Son Yaz bu hafta neden yok?' sorularına cevap aramaya başladı. Fox TV'de ekranlara gelen Son Yaz'ın 19. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki Son Yaz yeni bölüm ne zaman?

14 Mayıs 2021 Cuma 17:24 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 17:24
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Son Yaz bu hafta var mı? sorusu bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması sonrası merak konusu oldu. Cuma günleri FOX Tv ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinin yayın akışında yer almaması izleyenlerini üzdü. Son Yaz dizisi yerine Petrol Sevdası isimli Türk filmi yayınlanacak. Peki Son Yaz bu hafta neden yok? Son Yaz yeni bölüm ne zaman? İşte Son Yaz yeni bölüm tarihi

SON YAZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Bayram haftası olması nedeniyle diğer birçok dizi gibi Son Yaz dizisi de bu hafta ekranda olmayacak.

SON YAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX Tv'de yayınlanan dizinin 19. bölüm fragmanında yer alan bilgilere göre Son Yaz yeni bölüm Mayıs'ın 21'inde Cuma günü izleyenlerinin karşısında olacak.

SON YAZ 19. BÖLÜM FRAGMANI


FOX Tv'nin 14 Mayıs 2021 tarihli yayın akışında yer alan programların listesi ise şöyle:

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Masumiyet

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

22:30 Yüz Numaralı Adam

00:30 Son Yaz Tekrar

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