14 Mayıs 2021 Cuma 17:24 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 17:24

Son Yaz bu hafta var mı? sorusu bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması sonrası merak konusu oldu. Cuma günleri FOX Tv ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinin yayın akışında yer almaması izleyenlerini üzdü. Son Yaz dizisi yerine Petrol Sevdası isimli Türk filmi yayınlanacak. Peki Son Yaz bu hafta neden yok? Son Yaz yeni bölüm ne zaman? İşte Son Yaz yeni bölüm tarihi

SON YAZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Bayram haftası olması nedeniyle diğer birçok dizi gibi Son Yaz dizisi de bu hafta ekranda olmayacak.

SON YAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX Tv'de yayınlanan dizinin 19. bölüm fragmanında yer alan bilgilere göre Son Yaz yeni bölüm Mayıs'ın 21'inde Cuma günü izleyenlerinin karşısında olacak.

SON YAZ 19. BÖLÜM FRAGMANI





FOX Tv'nin 14 Mayıs 2021 tarihli yayın akışında yer alan programların listesi ise şöyle:

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Masumiyet

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Petrol Sevdası

22:30 Yüz Numaralı Adam

00:30 Son Yaz Tekrar