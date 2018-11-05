Söz 59.yeni bölüm fragmanı Söz son 58.bölüm izle Star TV’de! Reyting rekoru kıran dizi Söz son bölümde izleyicisini ekran başına kilitledi. Söz yeni bölüm fragmanları kendine hayran bırakıyor. Söz son bölümde Tim, Bakan’ın yaralıları ziyaret edeceği hastanede gerekli güvenlik önlemlerini destek kuvvetlerle birlikte sağlamıştır. Ama izini kaybettirmeyi başaran canlı bomba eylemcisinin burunlarının dibinde olduğundan haberleri yoktur. Söz 58.bölümde ise Tim’i düştüğü hain tuzaktan kurtaran Yavuz bu sefer bir takas yüzünden tekrar Dragan’la yüz yüze gelir. Bu takasın Nadya üzerinden yapılacağını öğrenen Dragan, Nadya’yı kaybetmemek için her şeyi göze alır ve takası engellemek için harekete geçer. Dragan’ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim’e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçmek zorunda kalır.

SÖZ 58.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yavuz, Tim’i Düştüğü Hain Tuzaktan Kurtarıyor

Dragan’ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim’e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçmek zorunda kalır.

Yavuz bu tuzağı engellemek için Behram’ı Tim’in elinden almak zorundadır. Hem kimliğini saklamak hem de Dragan’ın tehdidini yok etmek zorunda olan Yavuz, Kopuk’la birlikte bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar.

Tim’i düştüğü hain tuzaktan kurtaran Yavuz bu sefer bir takas yüzünden tekrar Dragan’la yüz yüze gelir. Bu takasın Nadya üzerinden yapılacağını öğrenen Dragan, Nadya’yı kaybetmemek için her şeyi göze alır ve takası engellemek için harekete geçer.

Tim de Behram operasyonunda buldukları izleri takip ederek takasın olacağı noktaya operasyon düzenlemek üzeredir. Yavuz tam bir çıkmaza düşmüştür. Nadya’yı kullanarak Dragan’ı yakalamak üzereyken Tim’le burun buruna gelmek üzeredir.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, Canlı Bombanın Peşine Düşüyor!

Tim bir yandan Nisan’ın planladığı saldırının faillerini ararken, diğer yandan yaralıların tedavi edildiği hastanenin güvenliği sağlamak için görevlendirilir.

Eylem, saldırıyı düzenleyen teröristlerin adım adım takibini yaptığında şok edici bir gerçekle yüzleşecektir: Bir bombalı eylemci daha vardır ve şu an şehirde bilinmeyen bir noktadadır.

Tim, Bakan’ın yaralıları ziyaret edeceği hastanede gerekli güvenlik önlemlerini destek kuvvetlerle birlikte sağlamıştır. Ama izini kaybettirmeyi başaran canlı bomba eylemcisinin burunlarının dibinde olduğundan haberleri yoktur.

Başsavcı’ya bilgi vermek için aynı hastaneye gelen Derya canlı bomba eylemcisi ile burun buruna gelir. Derya, hem hastanedeki yaralıların hem devlet yetkililerinin hem de Tim’in hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda etmekten çekinmeyecektir.

Yavuz, ülkeye kaçak giriş yaban yabancı bir istihbarat görevlisinin peşine düşer. Bu yabancı istihbarat görevlisi canlı bomba eylemlerini organize eden kişidir. Ülkeden çıkmadan yakalamak için çok kısa bir zamanı vardır. Fakat bu operasyon onu deşifre edecek bazı görüntülerin Derya’ya ulaşmasına yol açar. Yavuz o görüntüleri Derya izlemeden yok etmek zorundadır.

Yavuz’un yakaladığı yabancı istihbarat görevlisinin sorgusunda örgüt ve Nisan arasındaki önemli bir silah alışverişinin bilgilerine ulaşan Tim operasyon için harekete geçer. Bu zorlu operasyon için Karabatak, Eylem ve Keşanlı gizli görev için kılık değiştirmek zorunda kalır.

Oyuncular & Künye

Yapım: TIMS&B

Yapımcılar: Timur Savcı ve Burak Sağyaşar

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Senaryo: Ethem Özışık

SÖZ DİZİSİNİN KONUSU

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz'un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz'un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz'u bir kez daha karşı karşıya getirir.

Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye'de kargaşa oluşturacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.