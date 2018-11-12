Söz 60.yeni bölüm fragmanı Söz son 59.bölüm izle Star TV’de! Milyonları ekran başına kilitleyen Söz yeni bölümde neler oldu? Söz son bölümde yaşananlar izleyicisini şoke etmişti. Heyecanı bir an eksilmeyen Söz Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitliyor. Söz son bölümde Tim' bir tuzak kuruluyor. Birkaç araba önlerini kesiyor ve çatışma başlıyor. Tim Behramı vermemek için etrafını sarma kararı alıyor. Behram Nisan ile telefonla konuşurken Tim'e yakalanıyor. Nisan hemen, Dragan'ı arayıp yardım istiyor. Dragan Tim'e karşı harekete geçiyor. Tim, Behram'ı kuytuda sorguya çekiyor ama Dragan da uzaktan onları izliyor. Ardından da Yavuz'u arıyor. Söz 59. yeni bölüm fragmanı yeni bölümden çok önemli ipuçları ile bugün ekrana geldi. Hem de onları ruhu bile duymadan. Yavuz, Tim’i Dragan tarafından düştüğü hain tuzaktan kurtarıyor. Savcı Derya, Yavuz için arkadaşından araştırma yapmasını istiyor. Ancak Yavuz’un kurtulması için henüz hiçbir çözüm bulunamaz

SÖZ 59.YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Söz 59. yeni bölüm fragmanı yeni bölümden çok önemli ipuçları ile bugün ekrana geldi. Hem de onları ruhu bile duymadan. Yavuz, Tim’i Dragan tarafından düştüğü hain tuzaktan kurtarıyor. Savcı Derya, Yavuz için arkadaşından araştırma yapmasını istiyor. Ancak Yavuz’un kurtulması için henüz hiçbir çözüm bulunamaz. Söz 59. yeni bölüm fragmanında ise; Dragan, Nadya'ya dikkat ederek içerideki herkesin öldürülmesini istiyor. Yavuz, Savcı Derya'yı büyük bir beladan kurtarıyor. Savcı Derya , Yavuz'a ‘sanırım ben sana aşık oldum' diyerek onu öpüyor. Eylem hamile olduğunu öğreniyor. Doktora Fethi ile beraber gidiyorlar.

SÖZ 58. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz doktora gittiğinde vücudunda yayılan zehri öğreniyor. Dragan'ı arayıp ona ne verdiğini soruyor. Diragan'ın cevabı ise ‘sana yepyeni bir hikaye verdim' oluyor. Savcı Derya da Yavuz'un yanında ve çok üzgün. Hatta Yavuz'un bu konuda yanında olacağını da söylüyor. Derya başka doktorlara gitmeyi öneriyor ama Yavuz'un hiç umudu yok. Yavuz durumunun aralarında bir sır olarak kalmasını istiyor. Derya da bunun karşılığında Yavuz'un doktordan aldığı test sonuçlarını istiyor. Çünkü doktor arkadaşlarına danışmak istiyor. Derya gittikten sonra kendi ile baş başa kalan Yavuz, Dragan'ı öldürmeden ölmeyeceği üzerine kendine söz veriyor.

TİM DRAGAN'IN NAMLUSUNUN UCUNDA

Tim' bir tuzak kuruluyor. Birkaç araba önlerini kesiyor ve çatışma başlıyor. Tim Behramı vermemek için etrafını sarma kararı alıyor. Behram Nisan ile telefonla konuşurken Tim'e yakalanıyor. Nisan hemen, Dragan'ı arayıp yardım istiyor. Dragan Tim'e karşı harekete geçiyor. Tim, Behram'ı kuytuda sorguya çekiyor ama Dragan da uzaktan onları izliyor. Ardından da Yavuz'u arıyor. Tim'in namlunun ucunda olduğunu söyleyerek Yavuz'un Behram'ı almasını istiyor. Yavuz'a bir de süre veriyor. Yavuz, Dragan'ın planını ustasına anlatıyor. Yavuz riskli bir plan yapıyor. Kopuk ile beraber Behram'ı alıyorlar. Ancak Albay Erdem durumu çözüyor ve Tim yeniden Behram'ın peşine düşüyor. Yavuz onları Türk sınırlarına sokuyor ve ustasına haber veriyor. Dragan'ın silahı imha edilir. Yavuz peşlerine düşen Tim'i atlatmak için Behram'ı arabadan aşağı atar.

TEHLİKESİ TAKAS

Yavuz, takas için Dragan'la bir kez daha karşı karşıya geliyor. Dragan takasta Nadya'nın olduğunu öğrenince deliriyor. Nadya'yı kaybetmeyi asla göze alamıyor ve takası engellemeye çalışıyor. Tim de bu tasak için harekete geçiyor. Yavuz, Nadya sayesinde Dragan'ın ensesine binmek üzeredir. Ancak tek sorun Tim'le de karşılaşma ihtimalidir

Söz Konusu

Söz dizisi; Türk askerinin düşmanlara karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatıyor. Sınırda ve ülke içinde bize zarar vermeye çalışan teröristleri temizlemek için canı pahasına savaşan askerlerimizin yaşadıkları göz önüne geliyor. Hem kendi hayatları yaşamaya çalışan hem de ülkesin savunmaya uğraşan askerlerin yaşadıkları her hafta Söz dizisinde ekrana geliyor. Terör faciası Üsteğmen Yavuz’un hayatını değiştiriyor. İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

Yollarını intikamın birleştirdiği kahramanlar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI

TOLGA SARITAŞ (Tim Komutanı Yavuz)

Tolga Sarıtaş (d. 30 Mayıs 1991) Türk dizi oyuncusu. Aslen Sivaslıdır ancak İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesinden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı.En son Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde Meriç Tuna karakterini canlandırdı.

BURAK SEVİNÇ

Burak Sevinç kendisini şu şekilde tanımlıyor; Aslında ben müzisyenim. Konservatuvarda müzik okudum. Babam udi. Ben de 16 yıldır kanun çalıyorum. Kız arkadaşım oyuncu olduğu için onun arkadaşları ile tanıştım. Oyunculuğa 'Babam İçin' dizisinde başlamıştır.

MUSTAFA YILDIRAN

Mustafa Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuğa çok ciddi anlamda meraklı olan ve zaman içerisinde kendisini bu anlamda geliştiren Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuk eğitimleri almış ve okulunda da aktif bir şekilde görev almıştır.

Başarılı geçen eğitim hayatının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü 2001 yılında kazanmıştır ve 2005 yılında buradan başarılı bir şekilde mezun olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde profesyonel kariyerine adım atmıştır. Bu kariyer beraberinde çok daha farklı seçenekleri getirmiştir. Tiyatro üzerinde özellikle durmuştur.

2016 yılında ekrana gelen diziler içerisinde reyting rekorları kırmayı başaran İçerde dizisi kadrosunda da kendisine yer bulmayı başaran Yıldıran, çok ciddi anlamda ön plana çıkan bir oyunculuk örneği sergilemiş ve kötü karakter olmasına rağmen dizinin en sevilen isimlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir. Dizide MESTAN karakterine hayat vermiştir.

GÖRKEM SEVİNDİK

Görkem Sevindik 17 Ekim 1986 yılnda Adanada doğdu. Eğitimini Adana’da tamamlayan Sevindik en büyük hayali oyuncu olmaktı. İstanbul’a gelen Sevindik oyunculuk için çabalamaya başlar. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim almaya başladı. Kendini geliştirmeye başlayan Görkem Sevindik takip eden yıllarda Uğur Uludağ’ın tiyatro ekibine katıldı. Burada da çalışmalarına ve eğitimine devam ederek kendini geliştirmeyi sürdürmüştür. Burada küçük rollerle kendini gösterme şansı bulan Sevindik ilerleyen dönemde kendini kanıtlamak adına Best Model yarışmasına katıldı. Burada çok büyük bir başarı gösteremeyen Sevindik tekrar ideallerinin peşinden koşmaya devam eder ve tiyatro ve sinema oyuncusu olmak için çabalar.

Daha sonra Pana Film Akademi’nin açıldığını duyar ve kendini buraya kayıt eder. Yapımcı Raci Şaşmaz ile tanışır ve Onu Çakırın oğlu Pusat’a ve Çakır’a çok benzediği için bu rolde oynaması için teklif sunar. Sevindik Pusat rolüyle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başlar.