Söz 63.yeni bölüm fragmanı Söz son 62.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi Söz son bölümde neler oldu? Dizi severleri ekran başına kilitleyen Söz yeni bölüm fragmanları haberimizde yer alıyor. Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Söz Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olma yönünde ilerliyor. Söz son bölümde Yavuz için hastanede tedavi edilse de ölüm tehditi halen devam ediyor. Çünkü Sami, Tarık’ı bir kez daha Yavuz için gönderiyor. Savcı Derya burada da Yavuz’u yalnız bırakmıyor. Ancak onlara engel de olamıyor. Yavuz hain pusuda bikaç yerinden vuruluyor. Savcı Derya’nın kucağında yaralı şekilde yatan Yavuz hastaneye kaldırılıyor. Derya’da ambulansla onun yanında gidiyor. Yavuz’un durumu çok kötü. Söz 62.bölümde Yavuz, kendini yaralayanlardan intikamını alacak mı? Erdem’in evinde yaşanan patlama herkesi acıya boğar. Karabatak ve Tim haberi alır almaz Erdem’in yanına koşar ama acı haber hepsinin yüreğine bir bıçak gibi saplanacaktır. Tarık, Yavuz’u ortadan kaldırmak için yaptığı planın tıkır tıkır işlediğini sanır. Ama Yavuz bu yolda yalnız değildir. İşte merak edilen en son haberler ve son dakika gelişmeleri star.com.tr’de…

SÖZ 62.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yavuz, kendini yaralayanlardan intikamını alacak mı?

Erdem’in evinde yaşanan patlama herkesi acıya boğar. Karabatak ve Tim haberi alır almaz Erdem’in yanına koşar ama acı haber hepsinin yüreğine bir bıçak gibi saplanacaktır.

Tarık, Yavuz’u ortadan kaldırmak için yaptığı planın tıkır tıkır işlediğini sanır. Ama Yavuz bu yolda yalnız değildir. Yaraları iyileşip kendine geldiğinde onu öldürmeyen kurşunları tek tek sahiplerine iade etmek için yemin eder. İlk hedefi ona bu hain tuzağı kuran Tarık’tır…

Sami ve Dragan ülke sınırında yeni kurulacak bir devlet umuduyla çalışmalarına hız vermiştir. Çaresiz insanların topraklarını satın almak için büyük bir katliama hazırlanmaktadırlar.

Karabatak, patlamanın intikamını almak için saldırıyı yapanın peşine düşer. Ama bu yola çıkarken ne Tim ne de komutana haber verir. Yalnız ve her şeyi göze alarak, onlara bu acıyı yaşatanlardan hesap soracaktır. Karabatak’ın bu hamlesi büyük bir kriz yaratsa da Tim, onu canı pahasına çıktığı bu yolda yalnız bırakmayacaktır.

SÖZ 61. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz hain pusuda bikaç yerinden vuruluyor. Savcı Derya’nın kucağında yaralı şekilde yatan Yavuz hastaneye kaldırılıyor. Derya’da ambulansla onun yanında gidiyor. Yavuz’un durumu çok kötü.

TİM ATEŞ ÇEMBERİNDE

Tim ateş altında kalmış ve her biri bir yana savrulmuş durumda. Yaralanan Tim üyeleri ölümle kalım arasında. Örgüt sağ kurtulanları görünce Tim’i yok etmesi için yeni bir grup adam yolluyor. Aşık, arabanın altında sıkışıp alıyor. Arkadaşları onu kurtarmaya çalışıyorlar. O sırada ateş başlıyor. Tim bir anda kendini çatışmanın ortasında buluyor. Ateş’i yalnız bırakmayan Tim bir arada saldırıdan kurtuluyor.

ALBAY ERDEM’E BOMBALI PAKET

Dragon örgütün lideri olduğu için tüm organizyonlardan da o sorumlu. Yönetime katılmadan önce bir kez daha kalleşliğini gösteriyor. Albay Erdem’e bombalı bir paket yolluyor.

YAVUZ BİR KEZ DAHA TEHLİKEDE

Yavuz için hastanede tedavi edilse de ölüm tehditi halen devam ediyor. Çünkü Sami, Tarık’ı bir kez daha Yavuz için gönderiyor. Savcı Derya burada da Yavuz’u yalnız bırakmıyor. Ancak onlara engel de olamıyor.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

TOLGA SARITAŞ (Tim Komutanı Yavuz)

Tolga Sarıtaş (d. 30 Mayıs 1991) Türk dizi oyuncusu. Aslen Sivaslıdır ancak İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesinden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı.En son Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde Meriç Tuna karakterini canlandırdı.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Dans ve piyano eğitimleri aldıktan sonra balerin olmayı tercih etmiştir. Daha sonra eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde devam ettirme kararı almıştır.

2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey yarışmasında 3.seçilerek dereceye girmiştir. Kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar veren Pusat, Medcezir dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin kadrosunda yer almıştır.

2017 yılına gelindiğinde Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden dizide Doktor Bahar karakteri ile büyük çıkış yakalamıştır. Söz dizisi başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür gibi isimlerle başrolü paylaşmaktadır.

Rol Aldığı Yapımlar;

2014- Medcezir

2015- Beş Kardeş

2015- O Hayat Benim

2017- Söz

SÖZ DİZİSİ KONUSU

Yollarını intikamın birleştirdiği kahramanlar

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

Zekası ve cesaretiyle bütün timin saygısını ve güvenini kazanan kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını ise; Mustafa Yıldıran, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Atakan Arslan, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Oktay Samurkaş, Volkan Uygun canlandırıyor.