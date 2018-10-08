Söz dizisi 55.yeni bölüm fragmanı yayında mı Söz 54.son bölüm Star Tv izleme linki

Söz‘ün merakla beklenen 55. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 54. Bölümüyle ekrana gelen Söz 55. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Star TV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Söz her Pazartesi kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, senaryosu Ethem Özışık‘ın elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın olduğu askerlerimizi kahramanlık mücadelesini anlatan Söz dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu karakterini Tolga Sarıtaş,Terörist başı Çolak karakterini Serhat Kılıç, Doktor Bahar karakterini Aybüke Pusat , Gazeteci Eylem karakterini Meriç Aral canlandırıyor. Dizinin askerlerimizin sınırda düşmanlarla zorlu mücadelesinin anlatması büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor. Söz’ün 55. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Söz 54. bölümünde Derya ve Yavuz bir kez daha karşı karşıya geliyor. Yavuz’un elinden kurtulan Dragan, İvan’ın yarattığı programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir. Dragan’a destek olmak için Türkiye’ye gelen Nisan, Yavuz’un hedefindedir. Dragan’ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan’la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan’ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu. Büyük ilgiyle izlenen Söz 55.yeni bölüm fragmanı 54.son bölüm detayları star.com.tr'de.



SÖZ DİZİSİ 54.BÖLÜM ÖZETİ

Derya ve Yavuz bir kez daha karşı karşıya geliyor



Yavuz’un elinden kurtulan Dragan, İvan’ın yarattığı programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.



Dragan’a destek olmak için Türkiye’ye gelen Nisan, Yavuz’un hedefindedir. Dragan’ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan’la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan’ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu.



Dragan’ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.



Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz’un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz’un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz’u bir kez daha karşı karşıya getirir.



Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye’de kargaşa yaratacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.

SÖZ DİZİSİ 54.BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 53.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Yavuz ve Dragan karşı karşıya geliyor!

Savcı Derya’ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.



Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz’un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.



Savcı Derya, hayatını kurtardığı için Yavuz’a minnettardır ama onun sadece bir tamirci olmadığına dair de şüphelenmeye başlamıştır.



Tim, Dragan’ın hain planını önlemek için hapishaneden kaçırılan İvan’ın peşindedir. Ama İvan’ın yakalanmamak için yaptığı hamle timi çok zor durumda bırakacaktır.



Yavuz ise Dragan’ın gizli terör destekçileriyle Berlin’de yaptığı toplantının detaylarını öğrenmek için harekete geçer. Elde ettiği bilgileri bir an önce Turan’a ulaştırması gerekmektedir. Ama o masada konuşulanlar Dragan ve Yavuz’u burun buruna getirir.

SÖZ DİZİSİ 54.BÖLÜM FRAGMANI

Örgüt içine sızan Türk istihbaratçılarının listesini ele geçiren Dragan, Nisan’dan aldığı emirle harekete geçer. Örgütle bağlantı kurarak liste karşılığında önemli bir suikastı üstlenmelerini ister. Yavuz, Derya’yla birlikte atlattıkları saldırıdan sonra bu suikasta dair önemli bilgiler edinecektir. Tim, listedeki istihbaratçıların hayatını kurtarmak için görevlendirilir. Liste ortaya çıkmadan yapılacak bir operasyonla istihbaratçıların hayatını kurtaracaklardır. Fakat Dragan, çoktan isimleri vermiştir. Tim operasyonun başarılı olması için zamanla yarışmak zorundadır.

Söz Konusu

Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; Türk askerinin düşmanlara karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatıyor. Sınırda ve ülke içinde bize zarar vermeye çalışan teröristleri temizlemek için canı pahasına savaşan askerlerimizin yaşadıkları göz önüne geliyor. Hem kendi hayatları yaşamaya çalışan hem de ülkesin savunmaya uğraşan askerlerin yaşadıkları her hafta Söz dizisinde ekrana geliyor.

Terör faciası Üsteğmen Yavuz’un hayatını değiştiriyor

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

Özel Kuvvet Timi oluşturuluyor

Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir.

Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

Yollarını intikamın birleştirdiği kahramanlar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

TOLGA SARITAŞ (Tim Komutanı Yavuz)

Tolga Sarıtaş (d. 30 Mayıs 1991) Türk dizi oyuncusu. Aslen Sivaslıdır ancak İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesinden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı.En son Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde Meriç Tuna karakterini canlandırdı.

MUSTAFA YILDIRAN

Mustafa Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuğa çok ciddi anlamda meraklı olan ve zaman içerisinde kendisini bu anlamda geliştiren Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuk eğitimleri almış ve okulunda da aktif bir şekilde görev almıştır.

Başarılı geçen eğitim hayatının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü 2001 yılında kazanmıştır ve 2005 yılında buradan başarılı bir şekilde mezun olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde profesyonel kariyerine adım atmıştır. Bu kariyer beraberinde çok daha farklı seçenekleri getirmiştir. Tiyatro üzerinde özellikle durmuştur.

2016 yılında ekrana gelen diziler içerisinde reyting rekorları kırmayı başaran İçerde dizisi kadrosunda da kendisine yer bulmayı başaran Yıldıran, çok ciddi anlamda ön plana çıkan bir oyunculuk örneği sergilemiş ve kötü karakter olmasına rağmen dizinin en sevilen isimlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir. Dizide MESTAN karakterine hayat vermiştir.

BURAK SEVİNÇ

Burak Sevinç kendisini şu şekilde tanımlıyor; Aslında ben müzisyenim. Konservatuvarda müzik okudum. Babam udi. Ben de 16 yıldır kanun çalıyorum. Kız arkadaşım oyuncu olduğu için onun arkadaşları ile tanıştım. Oyunculuğa 'Babam İçin' dizisinde başlamıştır.

GÖRKEM SEVİNDİK

Görkem Sevindik 17 Ekim 1986 yılnda Adanada doğdu. Eğitimini Adana’da tamamlayan Sevindik en büyük hayali oyuncu olmaktı. İstanbul’a gelen Sevindik oyunculuk için çabalamaya başlar. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim almaya başladı. Kendini geliştirmeye başlayan Görkem Sevindik takip eden yıllarda Uğur Uludağ’ın tiyatro ekibine katıldı. Burada da çalışmalarına ve eğitimine devam ederek kendini geliştirmeyi sürdürmüştür. Burada küçük rollerle kendini gösterme şansı bulan Sevindik ilerleyen dönemde kendini kanıtlamak adına Best Model yarışmasına katıldı. Burada çok büyük bir başarı gösteremeyen Sevindik tekrar ideallerinin peşinden koşmaya devam eder ve tiyatro ve sinema oyuncusu olmak için çabalar.

Daha sonra Pana Film Akademi’nin açıldığını duyar ve kendini buraya kayıt eder. Yapımcı Raci Şaşmaz ile tanışır ve Onu Çakırın oğlu Pusat’a ve Çakır’a çok benzediği için bu rolde oynaması için teklif sunar. Sevindik Pusat rolüyle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başlar.

EREN VURDEM

1988 yılında Konya'da doğdu. Sergilediği oyunculuk performansı ile oldukça beğeni toplayan Eren Vurdem daha önce Şefkattepe ve Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Ayrıca Filmlerde de seslendirme çalışmaları olmuştur.

AYTAÇ ŞAŞMAZ

Söz” dizisi ile ekranlarda yer alacak olan Aytaç Şaşmaz, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşidir. Abisine olan benzerliğinin yanı sıra oyunculuk konusunda da onun gibi başarılı olmak istiyor. 4 Ağustos’ta doğmuştur. İlk sinema deneyimini 2017 yılında yayınlanan “Kötü Çocuk” filmi ile yapmıştır.

ATAKAN ARSLAN

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana bir çok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır. Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır.

MEHMET ALİ KARAKUŞ

Mehmet Ali Karakuş birçok dizide yardımcı oyuncu olarak rol almıştır. Genç oyuncu, Söz dizisinin operasyon ekibi içerisinde yer alacaktır.

DOĞUKAN POLAT

Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul, Üsküdar'da doğmuştur. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü ile Anadolu üniversitesi sosyoloji bölümünü okudu ve mezun oldu.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde ve Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk eğitimi aldı. Vodafone reklamında da oynadı.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Kadim Dostum" adlı dizide Doğukan Polat, Sadık Kadim karakterini canlandırırken diğer rollerde ise İlker Aksum, Murat Eken, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Damla Aslanalp, Ünal Silver, Tarık Papuççuoğlu, Dilşah Demir, Sinan Bengier, Suna Selen gibi oyuncular oynamıştır.

OKTAY SAMURKAŞ

İdols Of Models yarışmasında derece elde eden Oktay Samurkaş, Söz dizisinin operasyon ekibinde yer alacak.

VOLKAN UYGUN

Volkan Uygun Söz dizisinin timindeki diğer bir personel olarak karşımıza çıkacak.