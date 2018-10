Söz dizisi 57.yeni bölüm fragmanı yayında mı Söz 56.son bölüm Star Tv izle

Söz dizisi 57.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Söz 56.son bölüm izleme linki oyuncu kadrosu ve hikayesi dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Söz dizisi ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Her pazartesi akşamı yayına giren ekranların sevilen dizisi Söz yine nefes kesen bir bölüm ile bu akşam seyircinin karşısına çıkıyor. Hemen ardından yayına girmesi beklenen Söz dizisi 57.yeni bölüm fragmanı ise ilk görüntülerini bu haberimizden takip edebilirsiniz. Söz dizisi son bölümde Tim uğruna kendini feda ederek Kasap Dragan’ın hain tuzağına düşen Yavuz işkence altındadır. Tim ise başarılı bir operasyon sonucu Erdal’ı almış ve dönüş için harekete geçmiştir. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Söz dizisi 57.yeni bölüm fragmanı ve Söz dizisi 56.son bölüm detayları star.com.tr'de.

SÖZ DİZİSİ 56. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, Dragan’ın Hain Tuzağına Düşüyor!

Tim uğruna kendini feda ederek Kasap Dragan’ın hain tuzağına düşen Yavuz işkence altındadır. Tim ise başarılı bir operasyon sonucu Erdal’ı almış ve dönüş için harekete geçmiştir.



Dragan, Yavuz’u öldürmek için planlar yaparken Nisan tarafından Erdal’ı geri alması istenir. Dragan’ın tek bir kozu vardır o da Yavuz. Ama Yavuz’u sağ olarak Tim’e geri vermeye de niyeti yoktur.





Tim geri dönüş yolundayken, Yavuz’un tutsak alındığı haberi gelir. Yavuz’un nasıl Dragan’ın eline geçtiği Tim’in kafasını kurcalarken, Dragan, Yavuz karşılığında Erdal’ı takas etmek için harekete geçmiştir bile.



Tim bu takası ancak Erdal’ın sorgusu tamamlandıktan sonra yapabilecektir. Bu kısıtlı zamanda Yavuz’un hayatını kurtarmak için Derya, Eylem ve Erdem zamanla yarışmak zorunda kalacaklardır.

Takas sırasında Dragan’ın yaptığı kalleşlik Yavuz’u tek başına onlarca teröristle çatışmak zorunda bırakır. Yavuz var gücüyle çatışırken Tim ona yardım etmek için zamanla yarışıyordur.



Yavuz bütün bu işkence ve çatışmalardan sonra bambaşka bir yola girecektir.

SÖZ DİZİSİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANDI?

Dragan, Yavuz’u can evinden vurmak için yeni bir plan yapıyor.

Yaralı sivillerin bir an önce helikoptere ulaşabilmesi için kendisini feda eden Albay Erdem kahramanca bir mücadele verirken Tim, komutanlarını arkada bırakmamak için geri döner. Ama olay yerinde yükselen alevler çoktan Erdem’in etrafını sarmıştır.



Kara listedeki isimlerden birisi olan Baran’ı ülkeye getiren Tim, listedeki diğer isimlere ulaşmak için önemli bilgiler edinir.



Tim’in elde ettiği başarıdan rahatsız olan örgüt diğer isimlerinde yakalanacağından korkmaktadır. Dragan, örgüte bu konuda destek olacağını söyler. Yani Baran’ın kara listeye ulaşmak için verdiği kilit isim olan Erdal artık Dragan’ın korumasındadır.



Erdal aynı zamanda örgüte patlayıcı sağlayan isimdir. Dragan hem onu korumak hem de ülkeye yüklü miktarda patlayıcı sokmak istemektedir. Ama Yavuz onun bu planına engel olmak için harekete geçer.



Yapacağı eylemin engelleneceğini anlayan Dragan, Yavuz’u can evinden vurmak için yeni bir plan yapar. Hedefinde bu sefer tim vardır.



Yavuz hem timi kurtarmak hem de yeni görev kimliğini korumak zorundadır.

SÖZ DİZİS 56.BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Terör faciası Üsteğmen Yavuz’un hayatını değiştiriyor

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

SÖZ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yavuz KARASU (Tolga SARITAŞ)

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.

Bahar KUTLU (Aybüke PUSAT)

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

Eylem MERCİER (Meriç ARAL)

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.

Erdem KORKMAZ (Nihat ALTINKAYA)

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.

Zafer YAMAN (Atakan ARSLAN)

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.

Serhat KILIÇ DA KADRODA

'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'

Fethi KULAKSIZ (Burak SEVİNÇ)

Görev: Hafif Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Avcı

Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.

Mücahit SERDENGEÇTİ (Görkem SEVİNDİK)

Görev: Ağır Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Keşanlı

Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.

Ali Haydar BOZDAĞ (Mustafa YILDIRAN)

Görev: Muhabere Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Hafız

Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.

Ateş ACAR (Eren VURDEM)

Görev: İstihbarat Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Karabatak

Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.

Feyzullah ALTIPARMAK (Aytaç ŞAŞMAZ)

Görev: İstihkam Uzmanı

Rütbe: Uzman Çavuş

Lakap: Çaylak

Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.

Güler KORKMAZ (Nil GÜNAL)

Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.

Funda KUTLU (Ece OKAY)

İstanbul’da bir hastane zincirinin sahibi dominant bir annedir.

Fatma BOZDAĞ (Melissa YILDIRIMER)

Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.

Nazlı KORKMAZ (İlayda ILDIR)

Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.

Yönetmen - Yağız Alp Akaydın

Yapımcı - Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Uygulayıcı Yapımcı - Fatmanur Sevinç

Senaryo - Ethem Özışık

Drama Direktörü - İlkay Doğan

Müzik - Atakan Ilgazdağ

Sanat Yönetmeni - Erol Taştan

Görüntü Yönetmeni - Cihan Yeşiltarla

Oyuncular: Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Atakan Arslan, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Volkan Uygun, Oktay Samurkaş, Nil Günal, Ece Okay, Melisa Yıldırımer, Mehmet Uslu, İlayda Ildır, Şirin Ötüken, Çınar Altıntaş.