SÖZ dizisi 67.yeni bölüm fragmanı yayında mı Star Tv SÖZ son 66.bölüm izleme linki

Söz dizisi 67.yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı! Star Tv Söz 66.son bölüm izleme linki ile yeni dizi oyuncu kadrosunda ki isimler ve konusu ile ilgili araştırma yapan dizi izleyicileri için tüm merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Söz dizisi 67.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzun süredir ekrana ara veren dizi bugün ekrana gelen 66.son bölümünde Patlayan kamyonun ardından Tim, Karabatak’ın parçalanmış cenazesiyle kışlaya döner. DNA sonuçlarının ardından cenaze töreni yapılacaktır ama Nazlı hala Karabatak’ın ölmediğine inanmaktadır. Bu inancı ve umudu bütün arkadaşlarına aşılamak ister. Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı ”Söz” dizisi Youtube’de yer alan, bölüm, fragman ve bölüm videoları ile ilgili ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

SÖZ DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!



Söz dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Söz dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra Star TV'nin internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak geçen hafta itibariyle Söz dizisi sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler.

SÖZ DİZİSİ 66.BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 66.BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, Dragan ve Sami’nin peşinde!



Söz dizisi 66.son bölümünde Patlayan kamyonun ardından Tim, Karabatak’ın parçalanmış cenazesiyle kışlaya döner. DNA sonuçlarının ardından cenaze töreni yapılacaktır ama Nazlı hala Karabatak’ın ölmediğine inanmaktadır. Bu inancı ve umudu bütün arkadaşlarına aşılamak ister. Fakat yaşanacak gelişmeler hem Nazlı’nın, hem de Tim’in umudunu yitirmesine yol açar.







Dragan ve Sami yeni bir ülke kurmayı hayal ederek kendilerine yardımcı olacak bir dostlarıyla buluşur. Fakat yaptıkları görüşmenin Yavuz tarafından takip edildiğini bilmemektedirler. Yavuz bu görüşmenin detaylarını Sami’nin ekibine anlattığında Sami çok zor durumda kalacaktır.



Orhan Sami’nin projesine karşı çıkan ilk isim olur. Yavuz’u kullanarak hayatını garanti altına almak ister. Ama Dragan buna izin vermemek için kaçak yollardan ülkeye giriş yapmıştır bile.



Orhan’ın gizli tanık olarak dinlenmesi için Derya bir organizasyon yapar. Bu organizasyon Dragan’ın baskınıyla sonuçlanır. Yavuz, Derya ve Orhan’ı bu cehennemden çıkarmayı başarır fakat destek alamayacakları bir yerde yalnız kalmışlardır. Artık sadece birbirlerine olan sevgilerinden güç alacakları bir durumdadırlar.

SÖZ DİZİSİ 66.BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 66.BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 65.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Söz dizisi 65.son bölümünde; Yavuz, Sevdikleri İçin Savaşıyor!

Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.



Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…





Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.



Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.

Söz Konusu



Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; sınırda verilen kıran kıran mücadeleyi anlatıyor. Bir grup askerin sınırdan ülkemize girmeye çalışan teröristlere karşı verdiği mücadelenin yanı sıra; dış mihrakların ülkemiz üzerindeki oyunlarını da engelliyor. Yavuz Komutan önderliğindeki bu askeri ekibin canı pahasına verdiği vatan mücadelesinin yanında normal hayatlarını yaşamak için harcadıkları çaba; askerlerimizin ne zorluklar yaşadığını gözler önüne getiriyor.



Söz Oyuncuları



Üstçavuş Fethi Kulaksız ( Burak Sevinç ): Ekibin en yakışıklısı, aynı zamanda Yavuz’un da dert ortağıdır. Gazeteci Eylem’e olan aşkı çoğu zaman onu ipe götürür. Hemen sinirlenen bir yapısı olması sebebiyle çoğu zaman başını belaya sokarken, aynı zamanda duygusal bir aşk adamıdır. Üstçavuş Fethi Kulaksız karakterine hayat veren Burak Sevinç; Enbe Orkestrası’nda profesyonel şarkıcıdır. Yıllarca şarkıcılık mesleğini yaptıktan sonra oyunculuk mesleğine başlamıştır.







Üstçavuş Mücahit Serdengeçti ( Görkem Sevindik ) : Namı değer Keşanlı dizideki komik karakterlerden biridir. Gözü kara bir kişilik olması sebebiyle tğm tehlikeli operasyonlarda başı çeker. Hayat mottosu savaşmak ve dövüşmek olan Keşanlı, boş zamanlarını da sürekli olarak idman yaparak geçirir. Dizide Üstçavuş Mücahit Serdengeçti karakterini canlandıran Görkem Sevindik; daha önce birçok yapımda yer almıştır.



Başçavuş Ali Haydar Bozdağ ( Mustafa Yıldıran ) : Dizide ekibin abisi ve akıl hocası rolünde olan Ali Haydar; çok dindar ve inançlı olmasıyla bilinir. Cesaretli ve bir o kadarda soğuk kanlı biri olarak göze çarpar. Ali Haydar’ın eşi Fatma ile olan ilişkisi ; askerlerin yuva kurma çocuk sahibi olma gibi temel isteklerinin aslında nasıl zorluklar içinde yaşandığı görülür. Ali Haydar’ın vatan aşkı ve karısına olan aşkı arasında zaman zaman zor durumda kaldığı görülür.



YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)



Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen



Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.



BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)



Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.



EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)



Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.



ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)



Görev: Tabur Komutanı



Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.



SERHAT KILIÇ'DA KADRODA



'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat veriyor. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'







GAMZE TOPUZ KİMDİR?



8 Ekim 1983 yılında Adana’da dünyaya gelen Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik bölümü mezunudur. Yaklaşık 10 yaşından beri ata binen Gamze Topuz hala bu hobisine devam etmektedir. Ayrıca Ümit Kantarcılar evlenmiştir.



Bu evliliğinden Elis Naz isminde bir kız çocuğu vardır. Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ile geçtiğimiz Ağustos ayında boşanmıştır.



Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde Banu rolü ile tanıştık Gamze Topuz ile. Doktorlar dizinde de yer alan Gamze Topuz son olarak 2013 yılında Benzemez Kimse Sana yarışması ile karşımıza çıkmıştır.



Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar çifti Ben Bilmem Eşim Bilir Ünlüler’de 14 nisan günü yarışmışlardır.



Oyuncu şimdilerde Fırat Topkorur ile aşk yaşıyor.



Gamze Topuz filmografi



2005 yılında Beşinci Boyut Selma karakteri



2007 yılında Doktorlar Zeynep Öztürk karakteri



2009 yılında SüpüRRR Serap karakteri



2010 yılında Aşk ve Ceza Derya karakteri



2011 yılında Mavi Kelebekler Derya Latik karakteri



2013 yılında Benzemez Kimse Sana Yarışmacı



2013 yılında Güzel Çirkin Aylin karakteri