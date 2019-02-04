Söz dizisi 69.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı (Söz dizisi 68.son bölüm Star Tv izleme linki)

Söz dizisi 69.yeni bölüm fragman görüntüler için geri sayım başladı. Yayına giren Söz son 68.bölümünde bu hafta beklenmedik olaylar yaşandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Söz dizisi 68.son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragman görüntüleri haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Dizide bu hafta hayatının en zor seçiminin ardından Yavuz kendisini toparlamaya çalışmaktadır.

Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, senaryosu Ethem Özışık‘ın elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın olduğu askerlerimizi kahramanlık mücadelesini anlatan Söz dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu karakterini Tolga Sarıtaş,Terörist başı Çolak karakterini Serhat Kılıç, Doktor Bahar karakterini Aybüke Pusat , Gazeteci Eylem karakterini Meriç Aral canlandırıyor.

Dizinin askerlerimizin sınırda düşmanlarla zorlu mücadelesinin anlatması büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor.

SÖZ DİZİSİ 68.BÖLÜM ÖN İZLEME

SÖZ DİZİSİ 68.BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz’un planı herkesi şoka uğratacak.

Hayatının en zor seçiminin ardından Yavuz kendisini toparlamaya çalışmaktadır. Sevdiklerine ve ülkesine karşı hain planlar içindeki Dragan’dan hesap sormak ve intikam almak için harekete geçer. Dragan ve ona yardımcı olacak kişilerin hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Yavuz’un planı herkesi şoka uğratır.

Orhan’ın tutulduğu güvenli evin Dragan tarafından bulunması harekât merkezinde içeriden bilgi sızıntısı olduğu şüphesine neden olur. Köstebeğin kimliğinin ortaya çıkarılması için bir soruşturma başlatılır ve tüm personel bu soruşturma kapsamında sorgulanır. Sorgulama sırasında Seda’nın hamlesiyle bütün oklar Eylem’e çevrilecektir.

Kurulması planlanan terör devletine dair belgelerin güvenlik güçlerinin eline geçmesi Sami ve ekibini tedirgin eder. Yakayı ele vermenin eşiğindeyken Sami içerdeki köstebek Seda ile irtibata geçip belgelerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyler.

Nazlı büyük bir umutla Tim’den gelecek güzel haberi beklerken büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Saatten gelen sinyalin Ateş’e ait olmadığını öğrenince yıkılan Nazlı’nın yolu beklemediği bir anda Ateş ile kesişecektir.

SÖZ DİZİSİ 68.BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 68.BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Hain pusudan ağır yaralı olarak çıkan Yavuz tedavi altındayken, kardeşleri de sınır dışında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.

Bombanın etkisiyle savrulan aracın altında kalan Aşık’ı kurtarmak isteyen Tim, bu sefer de teröristlerin saldırısına hedef olur. Ama bu saldırıyı püskürtüp üs bölgesini korumak için kardeşleriyle birlikte kendi canlarını da feda etmekten çekinmeyeceklerdir.

Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır.

Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer. Başından beri Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzeredir.

SÖZ DİZİSİ KONUSU

Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; sınırda verilen kıran kıran mücadeleyi anlatıyor. Bir grup askerin sınırdan ülkemize girmeye çalışan teröristlere karşı verdiği mücadelenin yanı sıra; dış mihrakların ülkemiz üzerindeki oyunlarını da engelliyor. Yavuz Komutan önderliğindeki bu askeri ekibin canı pahasına verdiği vatan mücadelesinin yanında normal hayatlarını yaşamak için harcadıkları çaba; askerlerimizin ne zorluklar yaşadığını gözler önüne getiriyor.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI

Üstçavuş Fethi Kulaksız ( Burak Sevinç ): Ekibin en yakışıklısı, aynı zamanda Yavuz’un da dert ortağıdır. Gazeteci Eylem’e olan aşkı çoğu zaman onu ipe götürür. Hemen sinirlenen bir yapısı olması sebebiyle çoğu zaman başını belaya sokarken, aynı zamanda duygusal bir aşk adamıdır. Üstçavuş Fethi Kulaksız karakterine hayat veren Burak Sevinç; Enbe Orkestrası’nda profesyonel şarkıcıdır. Yıllarca şarkıcılık mesleğini yaptıktan sonra oyunculuk mesleğine başlamıştır.

Üstçavuş Mücahit Serdengeçti ( Görkem Sevindik ) : Namı değer Keşanlı dizideki komik karakterlerden biridir. Gözü kara bir kişilik olması sebebiyle tğm tehlikeli operasyonlarda başı çeker. Hayat mottosu savaşmak ve dövüşmek olan Keşanlı, boş zamanlarını da sürekli olarak idman yaparak geçirir. Dizide Üstçavuş Mücahit Serdengeçti karakterini canlandıran Görkem Sevindik; daha önce birçok yapımda yer almıştır.

Başçavuş Ali Haydar Bozdağ ( Mustafa Yıldıran ) : Dizide ekibin abisi ve akıl hocası rolünde olan Ali Haydar; çok dindar ve inançlı olmasıyla bilinir. Cesaretli ve bir o kadarda soğuk kanlı biri olarak göze çarpar. Ali Haydar’ın eşi Fatma ile olan ilişkisi ; askerlerin yuva kurma çocuk sahibi olma gibi temel isteklerinin aslında nasıl zorluklar içinde yaşandığı görülür. Ali Haydar’ın vatan aşkı ve karısına olan aşkı arasında zaman zaman zor durumda kaldığı görülür.