Söz dizisi izle 71.yeni bölüm fragmanı (Söz son 70.bölüm Star Tv izleme linki)

Söz milyonlar tarafından izlenen izleyici kitlesine sahip. Söz 70.son bölümde neler yaşandı Derya gerçeklerin peşine düşmüştür ve Linda yavuz 'u çok zor bir durum'un içine sokmuştur.Nazlı ile ateş arasın da bir yakınlaşma gerçekleşmiştir. Terör planı için Dragan ve Linda hazırlıkları hızlandırmıştır. Söz dizisin de yaşanan heyecan ve aksiyon sahneleri izleyenleri de her zaman heyecan içinde bırakıyor. 70.son bölüm ve hemen ardından 71.yeni bölüm fragmanı'na haberimizden ulaşabilirsiniz...

SÖZ DİZİSİ 70.BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz Linda’ya karşı hamle için harekete geçiyor.



Linda’nın Yavuz hakkında söyledikleri Derya’yı derinden etkiler. İçinde barındırdığı şüpheleri iyice gün yüzüne çıkan Derya, gerçeğin peşine düşmekte kararlıdır. Linda tarafından çok zor bir durumun içine sokulan Yavuz ise Linda’ya karşı hamle için harekete geçer.





Samet’in evine düzenlenen operasyonun ardından Samet’in bulaştığı pis işler Melisa ile Keşanlı’nın arasında mesafe girmesine neden olur. Sami’nin de alınmasının ardından Seda’nın ifadesi büyük önem kazanır. Fakat Seda’nın konuşmasını engellemek için eski işbirlikçiler de devreye girecektir.



Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırır. Fakat ellerinde bulundurdukları terör örgütlerini uluslararası alanda meşrulaştırmak için kurdukları plana Tim karşı mücadelesini sürdürecektir.



Karabatak’ın izini bulmak için çıktığı yolda, aşkı uğruna büyük bedeller ödemek zorunda kalan Nazlı ise kendisini Ateş’e hiç olmadığı kadar yakın bulacaktır.



Linda, Yavuz hakkındaki iddialarını kanıtlayacağını söyleyip Derya’yı buluşmaya ikna eder. Eline geçen kanıtlarla Derya büyük bir şok yaşayacaktır.

SÖZ DİZİSİ 70.BÖLÜM ÖN İZLEME

SÖZ DİZİSİ 70.BÖLÜM 2. FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 70.BÖLÜM 1. FRAGMANI

SÖZ DİZİSİ 69.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yavuz, yaptığı büyük hamleyle Dragan’ı köşeye sıkıştırıyor.



Yavuz yaptığı büyük hamleyle Dragan’ı köşeye sıkıştırır. Yavuz’un gözü karalığı karşısında çaresiz kalan Linda, Dragan’ı ona bırakmak zorunda kalır. Kopuk’un da yardımıyla Dragan’ı Türkiye’ye getirmek için Yavuz’u zorlu bir süreç beklemektedir.

Nazlı’nın Ateşle karşılaşmasının hemen ardından beklenmedik bir gelişme yaşanır. Ateş’in yaşadığına canlı tanık olan Nazlı bu durumu Erdem ve Tim’e anlatır fakat bütün aramalar yine sonuçsuz kalır. Ateş’e dair bir ipucuna sahip olduğunu düşünen Nazlı bu işin peşini bırakmamakta son derece kararlıdır.



Seda’nın yakalanmasının ardından Sami ile bağlantılı olduğuna dair şüpheler üzerine Tim harekete geçer ve Sami’nin izine ulaşabilmek için yoğun gayret gösterir. Sami ise güvenli bir yer olarak Samet’in evinde kendisini yurtdışına çıkaracak helikopteri beklemektedir. Tim’in ani operasyonu beklenmedik sonuçlara yol açacaktır.



Ayrıca Yavuz ve Derya buluştukları restoranda onları bekleyen sürprizden habersizdirler. Linda’nın ansızın ortaya çıkışı bir anda tüm dengeleri değiştirecektir.

SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI



SERHAT KILIÇ DA KADRODA



'Söz' dizisinde Serhat Kılıç, 'Çolak' karakterine hayat verecek. Başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı 'Söz' dizisinde Kılıç'ın hayat verdiği 'Çolak' karakteri, 'Bir terör örgütünün lideridir. 'Çolak'; zeki, kurnaz ve zalimdir. Çıkarları uğruna küresel güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmez. İlkeleri ve ahlakı yoktur. Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için Kıdemli Üsteğmen Yavuz'la olan kişisel hesabını görmek için her türlü yolu denemektedir.'

YAVUZ KARASU (TOLGA SARITAŞ)



Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen



Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır. Bir yanda ülkesi için çarpışırken bir yandan da tutkulu ve zor bir aşka yelken açacaktır.



BAHAR KUTLU (AYBÜKE PUSAT)



Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin güzel kızıdır. Tüm bu zenginlik ve şaşaaya rağmen mütevazı ve yardımsever bir doktordur. İstanbul'dan ve ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.



EYLEM MERCIER (MERİÇ ARAL)



Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmış ve defalarca gözaltına alınmıştır. Anarşist, muhalif bir internet gazetecisidir. Bölgede tanışacağı Tim elemanına aşık olunca inandığı her şeyi sorgulamaya başlayacaktır.



ERDEM KORKMAZ (NİHAT ALTINKAYA)



Görev: Tabur Komutanı



Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır. Bütün bunlarla beraber de çok babacandır. Bütün askerlerin her derdiyle tek tek ilgilenir. Ayrıca civardaki köylülerle ilişkileri de çok iyidir.



ZAFER YAMAN (ATAKAN ARSLAN)



Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Tam bir spor delisidir. Kendi halinde, ketum takılmayı sever. Disiplinin esas olduğu bir aileden gelmiştir.

