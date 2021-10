18 Ekim 2021 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:01

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Squid Game, kısa sürede tüm dünyada büyük popülerite kazandı. Netlix platformunda yayınlanan Squid Game dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin ikinci sezonu ile ilgili açıklamada bulundu. Dizide para kazanmak için kurulan bir oyunda kaybedenler için ölüm cezası vardır. Konusuyla oldukça dikkat çeken Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte Squid Game 2. yeni sezon tarihi ile ilgili detaylar...

Netflix'in ses getiren yapımları arasında yer alan Squid Game dizisinin ilk sezonunun yayınlanmasının ardından izleyicilerden tam puan aldı. Şimdi ise gözler Peki Squid Game 2. sezonda... İşte Squid Game yapımcısından ikinci sezon açıklaması.

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Squid Game dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin ikinci sezonu çekilirse bu defa bir yarışmacıya değil başka bir karakterin hikayesinin ana konu olacağını söyledi. Ancak dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

SQUİD GAME 2. SEZONDA DEĞİŞİKLİK

Netflix'in kısa sürede en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kore yapımı Squid Game dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang dong-hyuk, Squid Game 2. sezonda büyük bir değişikliğe işaret etti.

Sputnik'te yer alan habere göre; ikinci sezonunun çekileceğini net bir şekilde ifade etmekten kaçınan yapımcı eğer ki yeni bir sezon için kolları sıvarsa bu defa büyük bir değişiklik yapılacağını bildirdi.

Squid Game'in yapımcısı dizinin ikinci sezonu çekilirse bu defa bir yarışmacıya değil başka bir karakterin hikayesinin ana konu olacağını açıkladı.

SQUID GAME KONUSU

Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan 456 kişi bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 39 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, kaybedenler için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayanlar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

SQUİD GAME DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.