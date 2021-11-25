TRT Haber 25 Kasım 2021 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:16

Radio Free Asia'nın haberine göre, dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi, Kuzey Kore'yi karıştırdı.

Batı kültürünün halk tarafından benimsenmesini engellemek amacıyla sert tedbirlere başvuran Pyongyang yönetimi, diziyi ülkeye sokmakla suçlanan bir kişiyi idam cezasına çarptırdı.

TRT Haber'in haberine göre, Squid Game dizisini satın aldığı tespit edilen bir lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edilirken, seriyi izleyen diğer 6 öğrenciye de 5 yıl ağır işlerde çalışma cezası verildi.

Habere göre öğrencilerden biri 3 bin dolar rüşvet ödeyerek kurtuldu.

ÖĞRETMENLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Cezalandırılan öğrencilerin okuduğu okulda görevli öğretmenler de olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Okul yöneticileri ise sürgün riskiyle karşı karşıya.

SIKI TEDBİRLER UYGULANIYOR

İnternet erişimi, televizyon yayınları ve her türlü kültürel içeriğin devlet kontrolünde olduğu Kuzey Kore'de yönetim, halkın her hareketini yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz ay Kuzey Kore devlet medyası tarafından, `İnsanlığın aşırı rekabet sonucu yok edildiği kapitalist Güney Kore toplumunun canavarca doğasının bir örneği` olarak nitelenen Squid Game'in ise ülkede gizli bir şekilde yayılmaya devam ettiği belirtiliyor.