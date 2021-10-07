SSB Başkanı Demir'den 'Teşkilat'a sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Teşkilat" dizi setini ziyaret etti. Oyuncularla sohbet eden Demir dizinin yoğun ilgi gördüğünün altını çizdi.
Demir diziyle ilgili şu açıklamalarda bulundu,
Teşkilat dizisi ilk günden beri geniş bir seyirci kitlesine ulaştı ve ilgi odağı oldu. Gerçekten gerek senaryo gerekse kullanılan ürünler ve teknoloji açısından da ilgi çekmeye devam ediyor. Tabii teknoloji deyince savunma sanayimizin çeşitli boyutlardaki ürünlerinin de burada yer alması kaçınılmaz oluyor. Hatta bir anlamda savunma sanayimizle ilgili gelinen nokta konusunda bazı ipuçları da vermiş oluyor. Teknik ayrıntılarda da hata olmaması gerekiyor, bu açıdan dizi ve TRT ekibiyle yakın temasımız kaçınılmaz oluyor. Çünkü bir olayı verirken her ne kadar senaryoda olsa teknik ayrıntıların özellikle yerli yerinde olması oradaki bilinci ve ilgi seviyesini arttıracak bir olaydır.