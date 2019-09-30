Netflix 4. sezonu onayladı

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6547
  • 6,1692
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DİZİ

  1. Haberler
  2. Dizi

Stranger Things'in 4. sezonu Netflix tarafından onaylandı

Netflix, Stranger Things'in dördüncü sezon onayını ve dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşlerle imzaladığı özel anlaşmayı duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Netflix tarafından, "dünyada büyük yankı uyandıran" Stranger Things’in dördüncü sezonun onaylandığı ve dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşlerle özel bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Duffer Kardeşler, Netflix için önümüzdeki yıllarda çekilecek birçok dizi ve filmin yapımını üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netflix'in Baş İçerik Sorumlusu Ted Sarandos, Duffer Kardeşler'in, Stranger Things ile dünyanın dört bir yanından izleyicileri büyülediğini belirterek, "İlişkilerimizi güçlendirerek, hayal güçlerini ortaya koyacakları yeni dizi ve filmleri üyelerimizin beğenisine sunacağımız için son derece heyecanlıyız. Duffer Kardeşler’in “The Upside Down” dünyasının dışına çıktıklarında neler yapabileceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duffer Kardeşler ise Netflix ile olan ilişkilerinin devam edecek olmasından heyecan duyduklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright ve Matt Thunell bize ve dizimize bir şans verdi ve bu şans hayatımızı sonsuza dek değiştirdi. Tüm Netflix ekibi ilk toplantımızdan Stranger Things 3'ün lansmanına kadar her adımda bize destek oldu ve yaratıcı süreçlerde bize hayalimizdeki özgürlüğü tanıdı. Birlikte daha fazla hikaye anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Elbette, ilk önce Hawkins'e dönüş yolculuğuyla başlayacağız." 

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Altının tahtına oturmuştu... Yeni tarihi rekor

Altının tahtına oturmuştu... Yeni tarihi rekor

İngiliz yayın kuruluşu BBC geri adım attı

İngiliz yayın kuruluşu BBC geri adım attı

Netflix 4. sezonu onayladı

Netflix 4. sezonu onayladı

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

CHP'de MYK toplandı... Kurultay takvimi belli oldu

Akıncı: Müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık

Akıncı: Müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık

Askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasına daldı

Askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasına daldı

Zelenskiy: Bize hiç kimse emir veremez

Zelenskiy: Bize hiç kimse emir veremez

Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu
 

POPÜLER HABERLER

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

Vatandaşlar her yıl akın ediyor: Kuyruk 1 kilometreyi aştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA