Süper Baba oyuncuları kimler? Efsane dizi Süper Baba oyuncularının isimleri

Süper Baba oyuncuları kimler? sorusu babalar günü vesilesiyle 'Bana bir masal anlat baba' şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Doksanların en çok izlenen dizilerinden olan Süper Baba oyuncularının isimlerini haberimizde derledik. Süper Baba 1993-1997 yılları arasında yayınlanmış yerli dizidir. Peki Süper Baba oyuncuları kimler? Başrollerde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı ekranların en beğenilen ve uzun soluklu dizisi Süper Baba oyuncularının isimleri ve canlandırdığı karakterleri derledik.
SÜPER BABA OYUNCULARI
Süper Baba oyuncuları kimler?
Oyuncu Karakter
Şevket Altuğ Fikret Aksu (Fiko)
Jülide Kural İpek
Şevval Sam Deniz
Bennu Yıldırımlar Elif
Sümer Tilmaç Nihat
İpek Çakmak Zeytin
Yeliz Tozan (1993-1994) /
Sevinç Erbulak (1994-1997) Zeynep Aksu
Eray Demirkol Alim Aksu
Payende Çizmeci Mine Aksu
Selçuk Yöntem Celal
İhsan Devrim Yakup Dede
Metin Çekmez Cevdet
İsmet Ay Sermet
Aytaç Yörükaslan Yusuf Kaptan
Seray Gözler Şule
Nihat Nikerel Arap Kadri
Musa Uzunlar Sinan
Serpil Tamur Sabire
Bican Günalan Zabıta Kudret
Suna Pekuysal Sütnine Üftade
Ayşegül Ünsal Emel
Kürşat Alnıaçık Haluk
Kenan Işık Haluk'un babası
Ümit Çırak Cemil
Mehmet Ulay Hasan Basri
Abdullah Yüce Rasim Baba
Yusuf Basmacı Selami
Diler Saraç Cevdet'in eşi
SÜPER BABA KONUSU
Dizide üç çocuklu boşanmış bir baba olan Fikret Aksu'nun namı diğer Fiko (Şevket Altuğ)'nun çocuklarıyla olan ilişkileri ve aşkları konu alınmıştır. Fiko, Çengelköy'de sabit bir işi olmayan yardımsever bir insandır. İlk aşkı, en yakın arkadaşı Nihat (Sümer Tilmaç)'ın kız kardeşi İpek (Jülide Kural)tir ve Fiko, hayatındaki en büyük hatayı yaparak Şule adındaki zengin bir kadınla evlenir. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Fiko, İpek'i bir türlü unutamaz ve birkaç yıl sonra boşanır.
Fiko, İpek ile ilgili hislerini yeniden canlandırmaya başlamışken beklenmedik bir kararla İpek ABD'ye gider. İpek'in bu kararı Fiko için bir yıkım olmuştur ve intihara kadar sürüklemiştir. Sonraki zamanlarda oğlunun okulundaki Fransızca öğretmeni olan Deniz (Şevval Sam) ile bir aşk yaşamaya başlayan Fiko, en yakın arkadaşı Nihat'la bu yüzden kavga bile etmişlerdir. Sevdiği kadının gerçek adının Deniz değil de Derya olduğunu öğrenen Fiko, sadece isminin değil hayatınında farklı olduğunu görecektir. Deniz'in geçmişte saplantılı bir ilişkisi olmuş ve bu açığa çıkmıştır. Deniz'in saplantılı aşığı ile karşı karşıya gelen Fiko, saplantılı aşığı öldürmek suçundan hapse girer. Daha sonra görülen davalarda suçsuz olduğu anlaşılan Fiko, bu aşkına da kavuşamamıştır.
Hapishanede dertli arkadaşı Celal'in derdine çözüm bulması gerektiğine inanan Fiko'nun bu kararı kendi hayatını da etkilemiştir. Celal, kızı Zeytin ile kızkardeşi Elif'e göz-kulak olmasını istemiştir. Bu konuda elinden gelen her şeyi yapan Fiko'nun Elif (Bennu Yıldırımlar) ile arasında bir çekim başlar.İlk başlarda Fiko, Elif'in yaşı yüzünden bu ilişkiye uzak dursa da zamanla kendisi de bu ilişkiyi kabul etmiştir. Fiko'nun dizi bittiğinde bilinen en son aşkı Elif olmuştur.
Dizi içerisinde Fiko'nun büyük kızı Zeynep'in özgürlük çabası, oğlu Alim'in aşkı ve Çengelköy semtindeki esnafın dertleri, sohbetleri anlatılmıştır.
Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Tv tarihindeki yerini almıştır.
BANA BİR MASAL ANLAT BABA
Süper baba dizisindeki Bana bir masal anlat baba şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Yeni Türkü'nün müziğini yaptığı, Oya Küçümen'in seslendirdiği dizinin jenerik müziği olan Bana Bir Masal Anlat Baba, Süper Baba'nın sevilmesinde etkili olmuştur.[1] 1995'te çıkarılan, müzikleri Yeni Türkü'ye ait olan Süper Baba - Film Müzikleri albümü, dizide kullanılan müziklerden 5'inin yer aldığı, 18'i enstrümantal olmak üzere 23 parçadan oluştu.
Bana bir masal anlat baba
İçinde bütün oyunlarım
Kurtlar kuzu olsun
Şekerle bal
Baba bir masal anlat bana
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun
Güneşle ay
Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakın beni
Bana bir masal anlat baba
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İSTANBUL olsun