Süper Baba oyuncuları kimler? Efsane dizi Süper Baba oyuncularının isimleri

21 Haziran 2020 Pazar 15:18 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 15:18

Süper Baba oyuncuları kimler? sorusu babalar günü vesilesiyle 'Bana bir masal anlat baba' şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Doksanların en çok izlenen dizilerinden olan Süper Baba oyuncularının isimlerini haberimizde derledik. Süper Baba 1993-1997 yılları arasında yayınlanmış yerli dizidir. Peki Süper Baba oyuncuları kimler? Başrollerde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı ekranların en beğenilen ve uzun soluklu dizisi Süper Baba oyuncularının isimleri ve canlandırdığı karakterleri derledik.

SÜPER BABA OYUNCULARI

Süper Baba oyuncuları kimler?

Oyuncu Karakter

Şevket Altuğ Fikret Aksu (Fiko)

Jülide Kural İpek

Şevval Sam Deniz

Bennu Yıldırımlar Elif

Sümer Tilmaç Nihat

İpek Çakmak Zeytin

Yeliz Tozan (1993-1994) /

Sevinç Erbulak (1994-1997) Zeynep Aksu

Eray Demirkol Alim Aksu

Payende Çizmeci Mine Aksu

Selçuk Yöntem Celal

İhsan Devrim Yakup Dede

Metin Çekmez Cevdet

İsmet Ay Sermet

Aytaç Yörükaslan Yusuf Kaptan

Seray Gözler Şule

Nihat Nikerel Arap Kadri

Musa Uzunlar Sinan

Serpil Tamur Sabire

Bican Günalan Zabıta Kudret

Suna Pekuysal Sütnine Üftade

Ayşegül Ünsal Emel

Kürşat Alnıaçık Haluk

Kenan Işık Haluk'un babası

Ümit Çırak Cemil

Mehmet Ulay Hasan Basri

Abdullah Yüce Rasim Baba

Yusuf Basmacı Selami

Diler Saraç Cevdet'in eşi

SÜPER BABA KONUSU

Dizide üç çocuklu boşanmış bir baba olan Fikret Aksu'nun namı diğer Fiko (Şevket Altuğ)'nun çocuklarıyla olan ilişkileri ve aşkları konu alınmıştır. Fiko, Çengelköy'de sabit bir işi olmayan yardımsever bir insandır. İlk aşkı, en yakın arkadaşı Nihat (Sümer Tilmaç)'ın kız kardeşi İpek (Jülide Kural)tir ve Fiko, hayatındaki en büyük hatayı yaparak Şule adındaki zengin bir kadınla evlenir. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Fiko, İpek'i bir türlü unutamaz ve birkaç yıl sonra boşanır.

Fiko, İpek ile ilgili hislerini yeniden canlandırmaya başlamışken beklenmedik bir kararla İpek ABD'ye gider. İpek'in bu kararı Fiko için bir yıkım olmuştur ve intihara kadar sürüklemiştir. Sonraki zamanlarda oğlunun okulundaki Fransızca öğretmeni olan Deniz (Şevval Sam) ile bir aşk yaşamaya başlayan Fiko, en yakın arkadaşı Nihat'la bu yüzden kavga bile etmişlerdir. Sevdiği kadının gerçek adının Deniz değil de Derya olduğunu öğrenen Fiko, sadece isminin değil hayatınında farklı olduğunu görecektir. Deniz'in geçmişte saplantılı bir ilişkisi olmuş ve bu açığa çıkmıştır. Deniz'in saplantılı aşığı ile karşı karşıya gelen Fiko, saplantılı aşığı öldürmek suçundan hapse girer. Daha sonra görülen davalarda suçsuz olduğu anlaşılan Fiko, bu aşkına da kavuşamamıştır.

Hapishanede dertli arkadaşı Celal'in derdine çözüm bulması gerektiğine inanan Fiko'nun bu kararı kendi hayatını da etkilemiştir. Celal, kızı Zeytin ile kızkardeşi Elif'e göz-kulak olmasını istemiştir. Bu konuda elinden gelen her şeyi yapan Fiko'nun Elif (Bennu Yıldırımlar) ile arasında bir çekim başlar.İlk başlarda Fiko, Elif'in yaşı yüzünden bu ilişkiye uzak dursa da zamanla kendisi de bu ilişkiyi kabul etmiştir. Fiko'nun dizi bittiğinde bilinen en son aşkı Elif olmuştur.

Dizi içerisinde Fiko'nun büyük kızı Zeynep'in özgürlük çabası, oğlu Alim'in aşkı ve Çengelköy semtindeki esnafın dertleri, sohbetleri anlatılmıştır.

Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Tv tarihindeki yerini almıştır.

BANA BİR MASAL ANLAT BABA

Süper baba dizisindeki Bana bir masal anlat baba şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Yeni Türkü'nün müziğini yaptığı, Oya Küçümen'in seslendirdiği dizinin jenerik müziği olan Bana Bir Masal Anlat Baba, Süper Baba'nın sevilmesinde etkili olmuştur.[1] 1995'te çıkarılan, müzikleri Yeni Türkü'ye ait olan Süper Baba - Film Müzikleri albümü, dizide kullanılan müziklerden 5'inin yer aldığı, 18'i enstrümantal olmak üzere 23 parçadan oluştu.





Bana bir masal anlat baba

İçinde bütün oyunlarım

Kurtlar kuzu olsun

Şekerle bal

Baba bir masal anlat bana

İçinde denizle balıklar

Yağmurla kar olsun

Güneşle ay

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakıp gitme sakın beni

Bana bir masal anlat baba

İçinde tüm sevdiklerim

İçinde İSTANBUL olsun