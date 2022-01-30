Süslü Korkuluk ne zaman başlıyor? Süslü Korkuluk dizisi konusu nedir?

30 Ocak 2022 Pazar 12:17 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 12:17

Süslü Korkuluk dizisinin ne zaman başlayacağı büyük merak uyandırdı. Tv8'de başlayacak olan yeni dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz yer alıyor. Süslü Korkuluk dizisi konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da göz dolduracak. Peki Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk ne zaman başlıyor? İşte Süslü Korkuluk konusu hakkında bilgiler...

SÜSLÜ KORKULUK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Süslü Korkuluk dizisinde ünlü bir terzinin (Çağatay Ulusoy) gelinlik diktiği müşterisine (Alina Boz) aşık olmasını konu alacak.

Olgun Şimşek ise, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı karakterin çocuk ruhuna ve zekasına sahip olan babasını canlandıracak.

SÜSLÜ KORKULUK DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN

Son olarak Son olarak BluTV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy'un Süslü Korkuluk dizisi için değiştirdiği yeni imajı ise göz doldurdu. Dizide bir kıyafet tasarımcısına hayat veren Ulusoy'un partneri ise Alina Boz olacak.

SÜSLÜ KORKULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süslü Korkuluk dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yayın tarihi açıklanır açıklanmaz habermizde yer alacaktır.

OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un olduğu Süslü Korkuluk yakında TV8'de yayınlanacak.

USTA OYUNCU, SÜSLÜ KORKULUK DİZİSİNE DAHİL OLDU!

Tv8 ekranlarında yayınlanacak OGM Pictures imzalı Süslü Korkuluk dizisi için kadro tamamlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu diziye yeni bir isim dahil oluyor.

Usta oyuncu Olgun Şimşek, diziye Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı karakterin babası olarak kadroya dahil olan isimlerden birisi oldu.