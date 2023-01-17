Taçsız Prenses 2. bölüm izleyici karşısına çıktı. FOX TV'de yayınlanan dizinin başrollerinde; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen gibi isimler bulunuyor. Taçsız Prenses 2. bölümü full izlemek isteyenler için Youtube Taçsız Prenses 2. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

TAÇSIZ PRENSES 2. BÖLÜM İZLE YOUTUBE!



Hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Taçsız Prenses'te çocuk karakter Masal ve onun manevi babası olan Evgin ile aralarındaki sevgi bağı seyirciye aktarılacak.

Taçsız Prenses Salı akşamı 20.00'da FOX'ta.

TAÇSIZ PRENSES 2. BÖLÜM ÖZETİ

Dayısı Şahin'in yanında yaşamaya başlayan Masal, sevgisiz yengesi Zehra ve fesat kuzeni Hilal'in işkence ve oklarına göğüs germeye çalışır. Ama bu hiç de kolay olmayacaktır çünkü Masal dayısının ailesinde bir canavar gizlendiğine emindir.

Diğer taraftan ilişkileri daha başlamadan çıkmaza giren Evgin ve Yağmur beklenmedik bir barışma fırsatı bulurlar. İştar, Yağmur'u kontrol etmek için Neşe'yi acımasızca sıkıştırır. Ve sonunda Şahin'in evinde gizlenen canavar hiç beklenmedik biri çıkacaktır.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Taçsız Prenses dizisinde; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir.

Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır...