Taçsız Prenses dizisi nerede çekiliyor? Taçsız Prenses oyuncuları kimler, konusu nedir?

Taçsız Prenses dizisi ilk bölümüyle FOX TV'de ekrana geliyor. Diziyi takip eden seyirciler, Taçsız Prenses oyuncularının kim olduklarını merak ediyor. Hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Taçsız Prenses'te çocuk karakter Masal ve onun manevi babası olan Evgin ile aralarındaki sevgi bağı seyirciye aktarılacak. Peki Taçsız Prenses oyuncuları kimler, konusu nedir? Taçsız Prenses dizisi nerede çekiliyor? İşte dizi hakkında merak edilen detaylar

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI KİMLERDİR?



Taçsız Prenses dizisi oyuncuları arasında İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen gibi isimler bulunuyor.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Taçsız Prenses dizisinde; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır...

TAÇSIZ PRENSES DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Taçsız Prenses dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk tanıtımında yer alan sahneler İstanbul Beyoğlu'nda geçmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise Galata Kulesi'nde ve Karaköy'de çekildi.