25 Ekim 2021 Pazartesi 00:14 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 00:14

Teşkilat 19. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, her Pazar reytinglerde izlenme rekoru kırıyor. Teşkilat 19. bölümde Zehra, gemiyi patlatan kişinin kim olduğunu öğreniyor. Serdar'ın kayıp olduğu süre içerisinde içinde onun da yer aldığı videoyu izleyen Zehra, büyük bir ipucuna rastlıyor. Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 19. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 19. bölümüne MİT'in düzenlediği operasyondaki sahneler damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 19. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 19. bölüm full izle!

Teşkilat 19. bölümde Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar'ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Ceren ve Yıldırım'ın buluşması Serdar'ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.

Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir.

Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.



Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.