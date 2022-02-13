13 Şubat 2022 Pazar 23:43 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 23:43

Teşkilat 34. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her Pazar izlenme rekoru kıran Teşkilat 34. bölüme Serdar'ın yaşadığı imtihan damga vurdu. Teşkilat 34.bölümde Büyük tehlikeye yol açacak bir kitle imha silahını durdurmak için ekip harekete geçer. Kullanılacak kimyasalın izini süren ekip içine düştüğü akıl almaz oyunun içinden çıkabilecek mi? Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 34. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın son bölümüne Ceren'in intikamı damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 34. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 34. bölüm full izle!

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin son bölümünde Nemesis'in ortaya çıkışıyla ekip zorlu bir operasyon gerçekleştirmişti.

Teşkilat 34. bölümde ise Yıldırım'ın kendi hakimiyetlerindeki bir dünya hayaliyle Nemesis ile ilgili yaptığı açıklama büyük bir tehdit yaratır.

Büyük tehlikeye yol açacak bir kitle imha silahını durdurmak için ekip harekete geçer.

Kullanılacak kimyasalın izini süren ekip, eski bir Rus ordu mensubunun peşine düşer ancak kendilerini akıl almaz bir oyunun içinde bulur. Bu oyun Serdar için yeni bir imtihan, tüm ekip için ise zorlu bir operasyonun başlangıcı olur.

Diğer yanda Pınar, Halit Başkan'dan aldığı talimatla Çetin mevzusunu kökten çözmek isterken büyük bir saldırının ortasında kalır. Bu saldırı sonrası Çetin'in kapısını çalacağı kişi hiç beklenmeyen biridir.

Bir diğer beklenmeyen gelişme ise Ceren'in geçmişinin ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük sarsıntıdır.