Teşkilat 42. bölümüyle izleyenleri duygulandırdı. TRT 1 ekranlarının izlenme rekoru kıran dizisi Teşkilat 42. bölümde Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan'ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 42. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 42. bölümünde Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler. Teşkilat 42. bölüm full izle!

TEŞKİLAT 42. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Teşkilat 42. bölümde ekip, Yıldırım'ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar'ın kafasının karışmasına sebep olur.

Serdar'ın babasının fotoğrafının Yıldırım'ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır?

Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım'ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer.

Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır.

Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar.

Serdar ise Mete Başkan'ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır.

Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.