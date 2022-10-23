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Dizi

Teşkilat 52. bölüm full izle Youtube! Teşkilat 52. Bölüm izle tek parça!

Teşkilat 52. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Murat Yıldırım, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun, Ahmet Uğur Say ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat 52. bölümde Hartley ile kurulan ilk temastan sonra Ömer, aldığı yeni bir istihbaratla kritik operasyon için kolları sıvar. İşte Teşkilat 52. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar.

23 Ekim 2022 Pazar 22:42 - Güncelleme:
Teşkilat 52. bölüm full izle Youtube! Teşkilat 52. Bölüm izle tek parça!
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Teşkilat dizisi 52. bölümüyle ekrana geldi. Sevilen aksiyon dizisi Teşkilat'ın son bölümünde Hartley'in kurduğu sinsi plan, Teşkilat için beklemedikleri bir hadisenin yaşanmasına sebep olurken Zehra ise büyük bir tehdidin gölgesinde kalır... Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 52. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

TEŞKİLAT 52. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA (TRT İZLE)

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür...

TEŞKİLAT 52. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.

TEŞKİLAT 50. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisinin 52. bölümünde Hartley ile kurulan ilk temastan sonra Ömer, aldığı yeni bir istihbaratla kritik operasyon için kolları sıvar.

Teşkilat'a dönmek için girdiği zorlu testlerden başarıyla geçen Zehra, operasyona dahil olur.

Mahallede Korkut'un yokluğunun fark edilmesinin ardından Efkar aldığı bilgiyle hemen yola çıkar.

İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çabalayan Korkut canının derinden yanacağı ilk bedeli ödemek zorunda kalır.

Efkar ve Korkut, girdikleri dönülmez yolda ilk adımı atarlar. Yol, onlar için daha yeni başlamıştır...

Hartley'in kurduğu sinsi plan, Teşkilat için beklemedikleri bir hadisenin yaşanmasına sebep olurken Zehra ise büyük bir tehdidin gölgesinde kalır...

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