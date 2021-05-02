02 Mayıs 2021 Pazar 23:51 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 23:51

Teşkilat, 9. bölümüyle Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren'in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren'e yeni görevini ileterek Serdar'ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister. Öte yandan başlarının belada olduğunu anlayan Zehra ve Serdar, Kasım'ı da alıp Yunanistan'dan kaçmaya çalışır. Teşkilat 9. bölüm izle tek parça! Teşkilat 9. bölüm full izle!

TEŞKİLAT 9. BÖLÜM İZLE (TRT)

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 9. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. İşte Teşkilat 9. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

YUNANİSTAN'A MECBURİ İNİŞ

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan'a mecburi iniş yapılır.

Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım'ın Yunanistan'a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren'i takip ederken fotoğrafları çekilir.

FADİ YEĞENİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Serdar ve Zehra, Kasım'la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler.

Yeğeni Kasım'ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım'ın Türkiye'ye götürülmesini engellemek için Yunanistan'daki dostu Stefanos'tan yardım ister.

CEREN'İN YENİ GÖREVİ EKİBİ DEŞİFRE ETMEK

Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren'in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren'e yeni görevini ileterek Serdar'ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.

SERDAR VE ZEHRA'NIN ZORLU KAÇIŞ PLANI

Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi'nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler.

Stefanos'un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan'dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.