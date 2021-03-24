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Dizi

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Onu da yapacağız

TRT 1'de seyirci ile buluşan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan 'Teşkilat' dizisindeki F-35 sahnesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demir'in paylaşımı sonrası Türkiye'nin milli savunma sanayi çalışmalarındaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

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24 Mart 2021 Çarşamba 00:08 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:40
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Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan Teşkilat dizisinde çok konuşulacak bir sahne yaşandı.

SİHA mühendislerine saldırı talimatını verenleri ele geçirmek için yapılan operasyon öncesi deneyimli istihbaratçı Mete Bey'in ekibine yaptığı konuşma hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

Sürekli olarak Türkiye'ye karşı yapılan ambargolar bahseden Mete Bey, "Parasını verdiğimiz, geliştirdiğimiz savaş uçağını bile vermediler. Ama onu da yapacağız. İnanın bana onu da yapacağız" diye mesaj verdi.

SSB Başkanı Demir: Onu da yapacağız

Mete Bey'in konuşmasındaki sahnenin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabında bir mesaj yayımladı. Demir, yaptığı paylaşımda "Bir an bile şüpheniz olmasın. Onu da yapacağız!'' ifadelerini kullandı.

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