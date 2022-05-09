Teşkilat dizisinin son bölümünde Tuncer Salman'ın canlandırdığı Hakkı Dayı, bomba yüklü bir aracın içindeyken patlama yaşandı. Aracın bir anda patlaması ile ekip arkadaşları gözyaşları içinde kaldı. Peki Teşkilat Hakkı dayı öldü mü? Teşkilat Hakkı dayı (Tuncer Salman) diziden ayrıldı mı?

TEŞKİLAT HAKKI DAYI ÖLDÜ MÜ?

Teşkilat Hakkı dayı rolünü canlandıran Tuncer Salman diziden ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncuları arasından iki isim birden ayrılıyor. Bunlardan biri de Salman oldu. Teşkilat, TRT1 ekranlarında her hafta pazar akşamı ekrana geliyor.

HAKKI DAYI, BOMBA YÜKLÜ ARACI KAÇIRDI!



TUNCER SALMAN KİMDİR?

Salman, 1965 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. 1990'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu. Bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1993-2001 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalıştı. 2002 yılından itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.

1997'de Azerbaycanlı yönetmen Namık Agayev ile birlikte "OL Tiyatrosu"'nu kurdu. Tiyatronun ilk projesi olarak "Hoşgeldin Nazım" adlı oyun sahnelendi. Daha sonra Richard Bach'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Martı adlı tiyatro oyununu sergiledi.