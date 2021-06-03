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Dizi

Teşkilat sezon finaliyle ekran başına kilitleyecek

Reyting rekorları kıran dizi 'Teşkilat' sezon finali bölümüyle 6 Haziran'da izleyicilerle buluşacak. Dizinin sezon finalinin konusu da takipçilerini oldukça meraklandıracak cinsten.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 15:47
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TRT 1'in beğenilen dizilerinden "Teşkilat" bu hafta 14. bölümünde sezon finali yapacak.

Hakan Kırvavaç'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi, 6 Haziran Pazar günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Dizinin sezon finalinin konusu ise şöyle:

"Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer. Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargaha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir."

Dizinin oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

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