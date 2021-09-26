“Teşkilat” yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de

26 Eylül 2021 Pazar 18:36 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 18:36

'Teşkilat', kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile yine zirveden inmeyecek.

Teşkilat'ın yeni sezon ilk bölümünde neler olacak:

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur. Aradan geçen süreçte her yerde Serdar'ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya'da rastlayıp harekete geçer. Zor durumdaki Serdar'ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar'ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan

Şirket, Fadi'nin ölümünün ardından Türkiye'nin içinde bulunduğu 6. Bölge'ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım'dır. Yıldırım'ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.

Dizinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

'Teşkilat' ikinci sezon ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de.