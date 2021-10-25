Teşkilat'a KARGU damgası

Türkiye'nin gökyüzündeki yeni ordusu STM tarafından milli olarak geliştirilen KARGU vurucu İHA sisteminin düşmanı yok ettiği sahne nefesleri kesti.
Teşkilat dizisine daha önce Bayraktar TB2 SİHA, AKINCI TİHA, MAM-L ve MAM-C Mühimmatları ve KORAL Elektronik Harp Sistemi dahil edilmişti.
"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "Atmaca" anlamlarına gelen Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleriyle öne çıkıyor. Gece-gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa bir sürede göreve hazır hale getirilerek tali zararları en aza indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor.
ALPAGU'da olduğu gibi otonom veya uzaktan kumanda ile kullanılabilen KARGU'nun mühimmatı da arazide kolaylıkla değiştirilebiliyor.
Lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere de sahip olan dronun, asimetrik harp ve sınır güvenliği alanlarında ön plana çıkması bekleniyor.
Gece ve gündüz etkin operasyon
İkincil hasar en az olacak şekilde otonom hassas vuruş
Farklı türde mühimmat seçenekleri
Hareketli hedef takip ve yönelim
Üstün seyrüsefer ve kontrol algoritmaları
Tek er tarafından kullanılabilme
Görev iptali veya kendini imha kabiliyetleri
Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme
Ayarlanabilen irtifada imha özelliği
Özgün milli gömülü donanım ve yazılım
Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları
Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıﬂandırma
Görev odaklı mühimmat yükleme imkânı
10x optik yakınlaştırma
2 eksen stabilize özgün POD
Kullanıcı dostu yer kontrol yazılımı