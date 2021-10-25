Teşkilat'a KARGU damgası

25 Ekim 2021 Pazartesi 09:47 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 09:47

Türkiye'nin gökyüzündeki yeni ordusu STM tarafından milli olarak geliştirilen KARGU vurucu İHA sisteminin düşmanı yok ettiği sahne nefesleri kesti.



Teşkilat dizisine daha önce Bayraktar TB2 SİHA, AKINCI TİHA, MAM-L ve MAM-C Mühimmatları ve KORAL Elektronik Harp Sistemi dahil edilmişti.

STM KARGU DÖNER KANATLI KAMİKAZE DRONE

"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "Atmaca" anlamlarına gelen Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleriyle öne çıkıyor. Gece-gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa bir sürede göreve hazır hale getirilerek tali zararları en aza indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor.

ALPAGU'da olduğu gibi otonom veya uzaktan kumanda ile kullanılabilen KARGU'nun mühimmatı da arazide kolaylıkla değiştirilebiliyor.

Lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere de sahip olan dronun, asimetrik harp ve sınır güvenliği alanlarında ön plana çıkması bekleniyor.

KABİLİYETLER | YETKİNLİKLER

Gece ve gündüz etkin operasyon

İkincil hasar en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

Farklı türde mühimmat seçenekleri

Hareketli hedef takip ve yönelim

Üstün seyrüsefer ve kontrol algoritmaları

Tek er tarafından kullanılabilme

Görev iptali veya kendini imha kabiliyetleri

Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

Ayarlanabilen irtifada imha özelliği

Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıﬂandırma

Görev odaklı mühimmat yükleme imkânı

10x optik yakınlaştırma

2 eksen stabilize özgün POD

Kullanıcı dostu yer kontrol yazılımı