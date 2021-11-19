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Dizi

Teşkilat'ta Squid Game sahnesi

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen TRT 1'in beğenilen dizisi Teşkilat'ın 23. bölümüne dair paylaşılan 2. fragmanda satranç sahnesi, Netflix'in en çok izlenen yapımı olan Squid Game'i hatırlattı.

19 Kasım 2021 Cuma 11:04 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 11:04
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Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla her bölümü nefes kesen Teşkilat'ta sürprizler sürüyor.

Pazar günü yayınlanacak olan dizinin 2. fragmanı da yayınlandı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni bölümünde kılık değiştiren Zehra ve Serdar karakterleri, Yıldırım karakterinin de aralarında bulunduğu örgütlenmenin için sızıyor.

Özel partide ise insanlar piyon olarak kullanılarak satranç oynanıyor. Yenilen piyon ise vahşi şekilde öldürülüyor.

Dizideki bu sahneler akıllara Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisini getirdi.

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