İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4658
  • EURO
    21,4441
  • ALTIN
    1260.56
  • BIST100
    4506.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Tetikçinin Oğlu 4. bölüm izle! Tetikçinin Oğlu 4. son bölüm full izle FOX TV!
Dizi

Tetikçinin Oğlu 4. bölüm izle! Tetikçinin Oğlu 4. son bölüm full izle FOX TV!

Tetikçinin Oğlu 4. bölüm izleyiciyle buluştu. FOX'un yeni dizisi Tetikçinin Oğlu 4. bölümde Yunus'un yapacağı bir hamle Korkmaz ve Metin'i çok büyük bir tehlike altında bırakır. Yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan diziyi kaçıranlar için Tetikçinin Oğlu 4. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Tetikçinin Oğlu 4. son bölüm full izle FOX TV!

2 Mayıs 2023 Salı 20:20 - Güncelleme:
Tetikçinin Oğlu 4. bölüm izle! Tetikçinin Oğlu 4. son bölüm full izle FOX TV!
ABONE OL

Tetikçinin Oğlu dizisi 4. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Korkmaz, oğlunu bodrumdan çıkarmaya bu defa çok yakındır. Ancak Metin'in Sibel ve Korkmaz arasında zor bir seçim yapması gerekecektir. Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Tetikçinin Oğlu 4. bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için; Tetikçinin Oğlu son bölüm full izleme ekranı haberimizde yer alıyor.

TETİKÇİNİN OĞLU 4. BÖLÜM İZLE!

Tetikçinin Oğlu 4. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de.

TETİKÇİNİN OĞLU 4. BÖLÜM ÖZETİ

Hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalan İskender derinden sarsılır.

Yunus ise yapacağı sürpriz hamleyle hem onun gözüne girer hem de Korkmaz ve Metin'i çok büyük bir tehlike altında bırakır.

Korkmaz ve Metin artık sadece İskender'in adamlarından değil herkesten kaçmak zorundadırlar. Yakalanmamalarının tek yolu birbirlerine güvenmeyi öğrenmektir.

İskender, Korkmaz'ın yokluğuyla sınanırken ölüme de ilk kez bu kadar yaklaşacaktır.

Korkmaz, oğlunu bodrumdan çıkarmaya bu defa çok yakındır. Ancak Metin'in Sibel ve Korkmaz arasında zor bir seçim yapması gerekecektir. Sibel'in büyük sırrını ise Metin bilmemektedir.

TETİKÇİNİN OĞLU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tetikçinin Oğlu son bölümde; Metin'i kurtarmak isteyen Korkmaz kendini yeniden ateşe atar. İskender'in öfkesi ise her geçen gün daha da büyümektedir.

Öfkesiyle birlikte içindeki savaşın küllerini de harlayan İskender, Korkmaz ve Metin'i tuzağa çekmek için elinden gelen ne varsa yapmaktadır. Bu sırada bütün ailesini tehlikeye attığının farkında bile değildir.

Bu sırada Metin büyük bir kayıpla yerle bir olur. Korkmaz bu süreçte Metin'in yanında olmak isterken ikilinin arasında garip ve duygusal anlar yaşanacaktır.

Yunus ise Sibel'i bulacaktır. Artık Sibel, tehlikenin göbeğinde yer almaktadır. Korkmaz, Metin'le Bodrum'dan uzaklaşmanın planlarını yaparken, İskender'in yapacağı hamle her şeyi değiştirecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.