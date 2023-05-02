Tetikçinin Oğlu dizisi 4. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Korkmaz, oğlunu bodrumdan çıkarmaya bu defa çok yakındır. Ancak Metin'in Sibel ve Korkmaz arasında zor bir seçim yapması gerekecektir. Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Tetikçinin Oğlu 4. bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için; Tetikçinin Oğlu son bölüm full izleme ekranı haberimizde yer alıyor.

TETİKÇİNİN OĞLU 4. BÖLÜM İZLE!

Tetikçinin Oğlu 4. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de.

TETİKÇİNİN OĞLU 4. BÖLÜM ÖZETİ

Hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalan İskender derinden sarsılır.

Yunus ise yapacağı sürpriz hamleyle hem onun gözüne girer hem de Korkmaz ve Metin'i çok büyük bir tehlike altında bırakır.

Korkmaz ve Metin artık sadece İskender'in adamlarından değil herkesten kaçmak zorundadırlar. Yakalanmamalarının tek yolu birbirlerine güvenmeyi öğrenmektir.

İskender, Korkmaz'ın yokluğuyla sınanırken ölüme de ilk kez bu kadar yaklaşacaktır.

Korkmaz, oğlunu bodrumdan çıkarmaya bu defa çok yakındır. Ancak Metin'in Sibel ve Korkmaz arasında zor bir seçim yapması gerekecektir. Sibel'in büyük sırrını ise Metin bilmemektedir.

TETİKÇİNİN OĞLU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Tetikçinin Oğlu son bölümde; Metin'i kurtarmak isteyen Korkmaz kendini yeniden ateşe atar. İskender'in öfkesi ise her geçen gün daha da büyümektedir.

Öfkesiyle birlikte içindeki savaşın küllerini de harlayan İskender, Korkmaz ve Metin'i tuzağa çekmek için elinden gelen ne varsa yapmaktadır. Bu sırada bütün ailesini tehlikeye attığının farkında bile değildir.

Bu sırada Metin büyük bir kayıpla yerle bir olur. Korkmaz bu süreçte Metin'in yanında olmak isterken ikilinin arasında garip ve duygusal anlar yaşanacaktır.

Yunus ise Sibel'i bulacaktır. Artık Sibel, tehlikenin göbeğinde yer almaktadır. Korkmaz, Metin'le Bodrum'dan uzaklaşmanın planlarını yaparken, İskender'in yapacağı hamle her şeyi değiştirecektir.