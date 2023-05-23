Tetikçinin Oğlu dizisi 6. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde İskender ordusunu toplayıp nefesleri kesen bir baskın yapar. Kaçmaya çalışırken Yunus'a yakalanan Sibel, oğlu Umut'la birlikte hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Tetikçinin Oğlu 6. bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için; Tetikçinin Oğlu son bölüm full izleme ekranı haberimizde yer alıyor.

Tetikçinin Oğlu 6. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de FOX'ta.

TETİKÇİNİN OĞLU 6. BÖLÜM İZLE!

İskender ve Korkmaz, aksiyon dolu bir çatışmada omuz omuza savaşırlar. Bu olay onlara kardeşliklerini hatırlatacak ve birlikte mücadele etmelerini sağlayacaktır.

Düştüğü tuzağın intikamını almak isteyen İskender ordusunu toplayıp nefesleri kesen bir baskın yapar. Kaçmaya çalışırken Yunus'a yakalanan Sibel, oğlu Umut'la birlikte hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

Metin bir kez daha Korkmaz'ı dinlemeyip, Sibel için kendisini tehlikeye atınca bu kez yakalanmaktan kurtulamaz.

Metin'i ele geçiren Yunus, İskender'den gelecek emri beklemektedir. Korkmaz namlunun ucundaki oğlu Metin'i bir kez daha kurtarabilecek midir?

TETİKÇİNİN OĞLU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tetikçinin Oğlu son bölümde; Korkmaz'ı bırakıp gidemeyen Metin, bu kez babasını kurtarmak zorundadır. Son derece duygusal bir yüzleşme sonucu ikilinin ilişkisinde yepyeni bir sayfa açılır. Yapacakları sürpriz ziyaret geçmişi aydınlatacak, baba ile oğlu zorlu bir sınava sokacaktır.

Metin, kendisini Sibel'e affettirmeye çalışırken, tek çabası çocuğunu güvende tutmak olan Sibel yaşadığı büyük kayıpla sarsılır. Korkmaz, oğlunu korumak için başka bir yol denemeye karar verir. İskender ise bu kez Korkmaz'ı tuzağına çekmeyi başarır. İskender ve Korkmaz bir kez daha karşı karşıya gelirken başlarına geleceklerden habersizdirler.

Metin, Korkmaz'ın yokluğunda kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulurken, Sibel bu sefer Yunus'tan kaçamayacaktır.