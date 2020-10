08 Ekim 2020 Perşembe 17:01 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:01

The Walking Dead 10. sezon Netflix'te yayınlandıktan hemen sonra kaldırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sonra çekimleri yeniden başlayan The Walking Dead 10. sezonuyla Türkiye’de 5 Ekim Pazartesi günü yayınlanmıştı. Kült dizinin hayranları The Walking Dead 10. sezon neden Netflix'te yok? The Walking Dead 10. sezon Netflix'te ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyordu. Netflix konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar

THE WALKİNG DEAD 10. SEZON NEDEN NETFLİX'TE YOK?

Netflix, The Walking Dead 10. sezonunun lisans hakları için yasal sorunlar yaşadıklarını belirtti. Tekrardan anlaşmanın sağlanmasının ardından en kısa zamanda The Walking Dead 10. Sezonuyla tekrardan Netflix platformuna geri gelecek.

THE WALKİNG DEAD 10. SEZON NETFLİX'TE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Konuyla alakalı Netflix yetkililerinden alınan bilgiye göre; Yapım şirketiyle anlaşma konusunda sorun yaşan Netflix, sorunun çözülmesi halinde dizinin yeniden yayına gireceğini belirtti.

THE WALKİNG DEAD DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dram, Fantastik, Bilim Kurgu, Korku ve Gerilim kategorilerinde olan The Walking Dead dizisi, Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan; Esaretin Bedeli, Yeşil Yol gibi filmlerin senaristi Frank Darabont tarafından geliştirilen dizi; yayılan bir virüsün ardından sayıları hızla artan zombilerle mücadele eden bir grup insanı konu alınıyor. Şerif yardımcısı Rick Grimes, geçirdiği kaza sonrası girdiği komadan, zombilerin egemen olduğu bir dünyaya uyanır. Ailesini bulmak için çıktığı yolculukta hala sağ kalmayı başarmış diğer insanları yanına alarak onlarla birlikte yaşam mücadelesi vermeye çalışır.

The Walking Dead (Türkçe: Yürüyen Ölüler), Frank Darabont tarafından geliştirilen bir Amerikan televizyon dizisidir. Hikâyesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanmaktadır. Dizinin başrolünde, geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyaya George A. Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran etobur "aylaklar"ın egemen olduğunu keşfeden şerif yardımcısı Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer almaktadır.

Grimes, bulunduğu hastahaneden ayrılarak, ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca, bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş ve kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek, kendi grubunu oluşturur.

The Walking Dead'in prömiyeri Amerikan televizyon kanalı AMC, dizinin en son 10. sezonunu yayınladı.

The Walking Dead dizisi, gösterimi süresince düzenli olarak olumlu eleştiriler almış ve En İyi Televizyon Dizisi dalında bir Altın Küre ile bir Writers Guild of America ödülüne aday gösterilmiştir.

Dizi, ayrıca, bir kablo televizyon kanalı dizisi olarak çeşitli rekorlar kırarak güçlü bir Nielsen reytingi elde etmiş ve üçüncü sezonun prömiyeri 10.9 milyon kişi tarafından seyredilerek, tarihteki en çok izlenen kablo drama dizisi olmayı başarmıştır.

Dizinin öncesinde yaşanmış olayları ve zombi kıyametinin nasıl gerçekleştiğini konu alan bir yan dizi, Fear The Walking Dead, Ağustos 2015'te yayına başlamıştır.