The Walking Dead Daryl Dixon dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu. The Walking Dead hayranlarının merakla beklediği Daryl Dixon başlıyor. Dizi, orijinal seride yaşanan olayların ardından Darly Dixon'ın kendisini Fransa'da bulmasını ve orada yaşadıklarını konu alacak. Peki, The Walking Dead Daryl Dixon 2023 ne zaman çıkacak? The Walking Dead Daryl Dixon nerede yayınlanacak? İşte yayına gireceği tarih ve platform

THE WALKİNG DEAD DARYL DİXON 2023 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Geçen sene 11'inci sezonuyla final yapan The Walking Dead'in Dead Daryl Dixon serisi yayına giriyor.

The Walking Dead'in 6 bölümlük yeni devam dizisi 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 10 Eylül 2023 Pazar günü ABD ile aynı anda yayına girecek.

Başrollerinde Norman Reedus, Gilbert Glenn Brown ve Clémence Poésy'in yer aldığı dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Daryl, kendini bir şekilde Fransa'da bulacak. Zombilerle mücadelesine devam edecek olan Daryl, sezon boyunca yeni görevini yerine getirip Amerika'ya dönmeye çalışacak.

THE WALKİNG DEAD DARYL DİXON NEREDE YAYINLANACAK?



The Walking Dead Daryl Dixon, Turkcell tarafından piyasaya sürülen dijital platform TV+'ta yayınlanacak.

Henüz ilk sezonu yayınlanmadan 2. sezon onayını alan dizi, 10 Eylül 2023'te seyirciyle buluşacak.

THE WALKİNG DEAD: DARYL DİXON DİZİ KONUSU



Daryl kendini zombi virüsünün kaynağı olan Fransa'nın kıyılarına vurmuş şekilde bulur. Oraya nasıl ve neden geldiğini anlamaya ve eve dönüş yolunu bulmaya çalışırken bozulmuş ama dayanıklı bir Fransa'da yolculuk eder.

THE WALKİNG DEAD: DARYL DİXON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ



Norman Reedus (Daryl Dixon)

Gilbert Glenn Brown (Jones)

Clémence Poésy (Isabelle)

Avant Strangel (Radyo İşletmecisi)

Adam Nagaitis (Quinn)

Anne Charrier

Romain Levi

Eriq Ebouaney

Laïka Blanc-Francard (Sylvie)

William Sciortino

Louis Puech Scigliuzzi